Zmiany w Kodeksie Pracy

Dzień pracy krótszy o godzinę lub weekend od czwartku! Tusk wprowadza rewolucję

- Planujemy skrócić czas pracy, choć pozostaje kwestia, czy tygodniowy wymiar zostanie zmniejszony przez skrócenie czasu pracy do 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, czy też wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy - zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rewolucyjna zmiana w czasie pracy w Polsce ma wejść w życie do końca tej kadencji rządu, czyli do 2027 roku.