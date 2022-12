Pozwolenie na budowę domu nie będzie potrzebne od przyszłego roku?

Autor: Piotr Mastalerz

Osoby zatrudnione w szarej strefie pozbawione są wszelkich praw pracowniczych, w tym prawa do urlopu, prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz nie są z oczywistych względów objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ani społecznym. Praca w szarej strefie oznacza też brak prawa do emerytury za okres przepracowany nielegalnie