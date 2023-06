i Autor: Mat prasowe Ustawa o pracy zdalnej "uwięzi" pracowników w domu?

Młodzi na rynku pracy

Praca bez podatku dochodowego. Ile można zarobić, by nie płacić podatku?

Zbliżające się wakacje to czas, gdy młodzi ludzie mogą sobie dorobić podczas przerwy w nauce. Zachętą do podjęcia pracy przez młodzież jest obowiązująca ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia. Warto jednak pamiętać, że istnieje próg dochodowy, po przekroczeniu którego przez dziecko jego rodzice utracą prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej.