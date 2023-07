Przejście na zamienniki papierosów rozwiązaniem dla zdrowia publicznego. Premier nie ma wątpliwości

Chore na raka endometrium powinny mieć dostęp do nowoczesnego leczenia

W czasie konferencji prasowej w Westminsterze Sunak powiedział, że „istnieją przekonujące dowody na temat tego, że vapowanie może pomóc dorosłym palaczom w rozstaniu się z ich nałogiem”. Wyraził on zarazem nadzieję, że masowe korzystanie z tego typu rozwiązań mogłoby znacząco odciążyć Narodową Służbę Zdrowia Wielkiej Brytanii. Premier UK zapewnił, że warto używać zdrowsze zamienniki, ponieważ mogą one pomóc w rzuceniu palenia, a osoby od niego uzależnione częściej zapadają na choroby przewlekłe, takie jak: rak płuc i choroby serca.

Wielka Brytania walczy z nikotyną. Rządowy program "Swap to stop"

Program „swap to stop” jest częścią szerszego, innowacyjnego podejścia Wielkiej Brytanii do zdrowia publicznego. Rząd promuje również wysokiej jakości żywność, regularne ćwiczenia, oraz chce maksymalnie ograniczyć dostępność papierosów dla niepełnoletnich. Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że jego rząd „jest zdeterminowany, aby zapewnić wszystkim Brytyjczykom jak największe szanse na zdrowe i długie życie” Powiedział również, że program „swap to stop” jest ważnym krokiem w tym kierunku.

W ciągu ostatniej dekady wsparcie dla bezdymnych alternatyw ze strony instytucji zdrowia publicznego oraz ekspertów znacząco wzrosło. W 2015 roku grupa badawcza WHO ds. regulacji tytoniowych zauważyła, że mniej toksyczne lub uzależniające produkty mogą być elementem kompleksowego podejścia do zmniejszenia liczby zgonów i chorób związanych z paleniem tytoniu. Istnieje zatem coraz więcej dowodów na to, że wyroby tytoniowe, które się nie palą, są lepszą alternatywą niż papierosy.

To nie przypadek, że najniższy wskaźnik palenia w Europie występuje w Szwecji, gdzie wynosi on jedynie 5 procent populacji. Jest to jedyny kraj Unii Europejskiej, w którym od dawna istnieje popularna alternatywa wobec palenia papierosów, w postaci doustnego snusu, z którego często korzystają osoby mające problem w rozstaniu z nikotyną. Wskaźniki zachorowań na raka, w tym jamy ustnej, gwałtownie spadły, gdy Szwedzi porzucili papierosy.

W idealnym świecie najlepszym sposobem na wyeliminowanie papierosów byłoby, gdyby ludzie nigdy nie zaczęli palić. Ale najlepsze nie powinno być wrogiem dobrego. A vapowanie, snus i inne bezdymne alternatywy są dobrym, a często jedynym sposobem na rzucenie palenia przez palaczy.

