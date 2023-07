Mieszkania droższe nawet o 200 tys. zł! Skutek Kredytu na 2 procent?

Zabiegi refundowane przez NFZ. Za to oddadzą Ci pieniądze

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, program 'bezpieczny kredyt 2 proc." przyczynił się do wzrostu cen mieszkań. "W niektórych przypadkach sprzedawcy podnieśli ceny do poziomów 700-800 tys. zł, czyli maksymalnych limitów przewidzianych w rządowym programie dopłat do hipotek" - informuje portal money.pl.

Warto zwrócić uwagę, że liczba budowanych mieszkań z roku na rok spada. Zjawisko jest szczególnie zauważalne w dużych miastach. Jak wyjaśnia Marek Zuber w rozmowie z portalem money.pl, wynika to z braku gruntów pod inwestycje oraz wzrostu cen materiałów budowlanych. Sytuacji nie ratuje wysoki wskaźnik inflacji, podwyżki stóp procentowych oraz załamanie na rynku kredytów hipotecznych. Problematyczny jest również fakt, że popyt mieszkaniowy nie idzie w parze z podażą. Zdaniem ekspertów nie zanosi się na zmiany.

Minister Buda o zasobach pod budownictwo mieszkaniowe. Czy to obniży ceny nieruchomości?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że w ciągu roku wybudowano 240 tys. mieszkań, a w ramach programu będzie można kupić 30-40 tys. lokali, w tym połowę od deweloperów. Wskazał również - poniekąd zgadzając się z cytowanymi wcześniej ekspertami - że problem leży w podaży gruntów. Jak przypomina portal money.pl, minister wystosował apel dotyczący uruchomienia w planach zagospodarowania przestrzennego większych zasobów pod budownictwo mieszkaniowe. Jego zdaniem pozwoliłoby to na obniżenie cen mieszkań w Warszawie o ok. 15 proc.

Powstanie bezpłatny Portal Cen Mieszkań. Na czym polega?

Kupujący mają w tej sytuacji "związane ręce". "Jeśli jest bardzo duży popyt w krótkim czasie, to sprzedający wykorzystują takie okazje i trudno się im dziwić. Ostatecznie jednak o cenie mieszkania decyduje kupujący: albo się godzi na to, co oferuje druga strona, albo usiłuje zbić cenę. Dlatego warto negocjować" - podkreślił w rozmowie z money.pl Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Można także wstrzymać się z zakupem mieszkania, bo - jak tłumaczy ekspert - popyt nie będzie trwał wiecznie. Rozwiązaniem usprawniającym poszukiwania ma być bezpłatny Portal Cen Mieszkań. "Będzie to oficjalna strona, na której będą ukazywały się na bieżąco ceny transakcyjne, czyli te z aktów notarialnych. Statystyki mają obejmować ceny mieszkań i domów w każdym miejscu w Polsce" - wyjaśnia portal money.pl.

"Będzie można filtrować piętrami, metrażem, rodzajem rynku (pierwotny, wtórny), rokiem budowy itd. Będą też wykresy dla każdego miasta, dzielnicy, ulicy" - wskazał na Twitterze ekspert w zakresie nieruchomości Tomasz Narkun.

