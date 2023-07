Bezpieczny Kredyt 2 proc. Gdzie, co i za ile można kupić w ramach programu?

Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu banku Pekao SA Relacje i technologia to klucz do sukcesu [WIDEO]

Wśród ofert mieszkań na sprzedaż z rynku pierwotnego i wtórnego dostępnych na koniec czerwca 2023 r. w serwisie Otodom ok. 85% spełniało warunki programu Bezpieczny Kredyt 2% dla małżeństwa bądź pary z dzieckiem (max 800 tys. zł). Z kolei 77% lokali z rynku pierwotnego oraz 80% z wtórnego pod względem ceny całkowitej nadawało się do zakupu dla singla chcącego skorzystać z rządowego dofinansowania.

Jeśli spojrzymy na rynek pierwotny w siedmiu największych miastach w Polsce, to najwięcej mieszkań do 800 tys. zł można było znaleźć w Warszawie (ponad 4 tys.) Poznaniu oraz Trójmieście (3,6 tys.). Natomiast jeśli chodzi o udział takich lokali w całej ofercie deweloperskiej to liderem jest Łódź (96%). Tuż za nią plasuje się Poznań (88%) i Katowice (85%). Na rynku wtórnym największy wybór mieszkań w tym przedziale cenowym jest również w Warszawie (5,9 tys.). Na drugim miejscu znalazł się Wrocław (4,7 tys.), a za nim Kraków (3,9 tys).

"Warto spojrzeć na metraż mieszkań dostępnych w tych kwotach. Największe, bo przeciętnie o metrażu 52 mkw., można było kupić we Wrocławiu. W Warszawie i Krakowie było to zaledwie 47 mkw. Trudno mówić w takiej sytuacji o komfortowych warunkach dla rodziny 2+2. W praktyce oznacza to w najlepszym przypadku 2 pokoje z kuchnią lub 3 małe pokoje, z czego jeden z aneksem kuchennym” – tłumaczy Ewa Tęczak, ekspertka Otodom.

W przypadku mieszkań do 700 tys. zł metraż ten kurczy się o przeciętnie 2-3 mkw. Największe mieszkania można kupić w tej kwocie w Katowicach (średnio 53 mkw). Najmniejsze w Warszawie (średnio 44 mkw.). Lepiej pod tym względem wygląda sytuacja na mniejszych rynkach. W Zielonej Górze w kwocie łącznej do 700 tys. zł można kupić nawet mieszkanie o średnim metrażu 62 mkw. Skala oferty w tym mieście jest jednak bardzo mała.

Największa liczba dostępnych ogłoszeń do 800 tysięcy złotych:

Na rynku pierwotnym

Warszawa (4,1 tys.), co stanowi 58% oferty

Poznań (3,6 tys.), co stanowi 88% oferty

Trójmiasto (3,6 tys.), co stanowi 68% oferty

Na rynku wtórnym:

Warszawa (5,9 tys.), co stanowi 58% oferty

Wrocław (4,7 tys.), co stanowi 82% oferty

Kraków (3,9 tys.), co stanowi 70% oferty

Największa liczba dostępnych ogłoszeń do 700 tysięcy złotych:

Na rynku pierwotnym

Poznań (3,3 tys), co stanowi 80%

Warszawa (3,0 tys.), co stanowi 43%

Trójmiasto (2,9 tys.), co stanowi 56%

Na rynku wtórnym:

Warszawa (4,5 tys.), co stanowi 45%

Wrocław (4,2 tys.), co stanowi 73%

Kraków (3,3 tys.), co stanowi 59%

W ujęciu geograficznym wybór co najmniej 5 ofert na rynku wtórnym w kwocie do 800 tys. zł jest dostępny w 334 powiatach, a na rynku pierwotnym w 233. Jeśli zwiększymy pulę, z której mogliby wybierać nabywcy do co najmniej 20 ofert, to mieszkania deweloperskie w programie BK2% można kupić w 185 powiatach, a te z drugiej ręki w 254 powiatach.

Ceny zbliżają się do limitów programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

"Wpływ programu Bezpieczny Kredyt 2% na rynek mieszkaniowy możemy obserwować nie tylko w postaci zwiększenia skali zakupów czy rezerwacji. Wiele mówi się również o potencjale wzrostu cen lokali w warunkach ograniczonej podaży. Jeśli jednak popatrzymy na poprzednie programy wspierające zakup, czyli RNS i MdM, wyraźnie widać, że nie tylko ograniczony wybór, a ustanowione limity kwalifikacji do programu mogą być powodem zmiany poziomu cen. W przypadku produkcji deweloperskiej wpływać może mieć to również na strukturę oferty. Nie inaczej jest i tym razem" - tłumaczy Ewa Tęczak, ekspertka Otodom.

Spośród blisko 6,2 tys. ofert mieszkań na sprzedaż dostępnych w serwisie Otodom, które miały ofertową cenę pomiędzy 750 a 800 tys. zł w czerwcu 2023 roku, nieco ponad 5 tys. było aktywnych również w poprzedzającym miesiącu. Wśród nich 3521 nie zmieniło ceny, a 567 zanotowało spadek ceny. Ceny ponad połowy z nich obniżono w granicach 25-50 tys. zł. Aż 327 ofert zmieniło cenę z ponad 800 tys. zł na 800 tys. zł bądź mniej. Ale do czynienia mieliśmy również ze wzrostami, które dotyczyły 931 ofert. W przypadku 65% z nich podwyżka wyniosła do 50 tys. zł, a kolejne 25% kwot od 50 do 100 tys. zł.

Spośród 9,5 tys. ofert mieszkań na sprzedaż, które miały ofertową cenę pomiędzy 650 a 700 tys. w czerwcu 2023 roku, nieco ponad 7,6 tys. było aktywnych również w poprzedzającym miesiącu bądź miesiącach i wśród nich 5,5 tys. nie zmieniło ceny. Spadki odnotowano w przypadku 851 ogłoszeń, z czego 47% dotyczyło różnicy ceny mniejszej niż 25 tys. zł, a drugie 47% spadku od 25 do 50 tys. zł. 406 ofert zmieniło cenę z ponad 700 tys. zł na 700 tys. zł bądź mniej. Wśród wzrostów cen 45% przypadków dotyczyło kwoty do 25 tys. zł, a kolejne 35% kwoty od 25 do 50 tys. zł. W przypadku blisko 20% ​ ofert podwyżki były nawet większe i sięgały nawet 100 tys. zł.

Źródło: materiały prasowe Otodom.pl

