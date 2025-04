Aż 5 nowych modeli iRobot Roomba już w sprzedaży! Ile kosztują?

Większość Polaków spaceruje. To wystarczy, by zadbać o swoje zdrowie?

Rynek robotów sprzątających dynamicznie rośnie, a konsumenci poszukują rozwiązań, które realnie ułatwią im codzienne obowiązki. Odpowiadając na te potrzeby, iRobot, lider w dziedzinie robotyki domowej, wprowadza na rynek aż 5 nowych modeli z serii Roomba®. To największa zmiana w historii marki iRobot, oferująca szeroki wybór urządzeń – od podstawowych, idealnych do małych mieszkań, po zaawansowane, wyposażone w najnowsze technologie, które sprawdzą się w dużych domach.

Nowa seria iRobot Roomba® to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby użytkowników. W ofercie znajdziemy roboty 2w1, które jednocześnie odkurzają i mopują, modele ze stacjami automatycznego opróżniania, systemami kompresji brudu, a także urządzenia wyposażone w inteligentne systemy nawigacji i rozpoznawania przeszkód. Dzięki temu każdy może znaleźć robota sprzątającego Roomba®, który idealnie dopasuje się do jego stylu życia i budżetu.

Roomba 105 Combo i Roomba® 105 Combo + AutoEmpty: podstawowe podele dla każdego?

Dla osób poszukujących przystępnego cenowo robota sprzątającego, iRobot przygotował dwa podstawowe modele: Roomba® 105 Combo i Roomba® 105 Combo + AutoEmpty. Roomba® 105 Combo to urządzenie 2w1, które jednocześnie odkurza i mopuje, co pozwala na szybkie i łatwe utrzymanie czystości w domu. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że robot z łatwością porusza się po mieszkaniu, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc. To idealne rozwiązanie do niedużych mieszkań i dla osób ceniących prostotę obsługi.

Roomba® 105 Combo + AutoEmpty to rozszerzona wersja podstawowego modelu, wyposażona w stację automatycznego opróżniania pojemnika na brud. Dzięki niej robot samodzielnie usuwa zanieczyszczenia po zakończonej pracy, co znacząco zmniejsza konieczność interwencji użytkownika. Opróżnianie worka jest wymagane nawet co 75 dni! To propozycja dla zapracowanych, którzy chcą korzystać z robota sprzątającego w trybie niemal bezobsługowym, nie wydając przy tym fortuny.

Roomba® 205 DustCompactor™ Combo: Innowacyjna kompresja brudu?

Roomba® 205 DustCompactor™ Combo to innowacyjny robot sprzątający, który wyróżnia się unikalną technologią kompresji zanieczyszczeń. Urządzenie prasuje brud wewnątrz robota, w specjalnym, kompaktowym pojemniku, co pozwala na jego rzadsze opróżnianie – nawet co 60 dni! System kompresji brudu DustCompactor™ został zaprojektowany tak, aby zajmować znacznie mniej miejsca niż standardowe stacje dokujące, dzięki czemu robot idealnie sprawdzi się w niewielkich mieszkaniach, kawalerkach czy pokojach studenckich.

Roomba® 205 DustCompactor™ Combo oferuje zarówno funkcję odkurzania, jak i mopowania. Robot automatycznie omija dywany podczas mopowania, chroniąc je przed zamoczeniem i zapewniając skuteczne mycie podłóg twardych. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie innowacyjne rozwiązania i szukają robota sprzątającego, który zajmuje mało miejsca i oferuje kompleksowe sprzątanie.

Roomba® Combo 405 i 505 + AutoWash™: Kompleksowe sprzątanie z automatycznym czyszczeniem?

Dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie najwyższy komfort i kompleksowe rozwiązania, iRobot przygotował modele Roomba® Combo 405 + AutoWash™ oraz Roomba® Combo 505 + AutoWash™. Roomba® Combo 405 + AutoWash™ to robot sprzątający, który nie tylko odkurza, ale również dokładnie mopuje podłogi. Urządzenie zostało wyposażone w dwa obrotowe pady mopujące, które automatycznie unoszą się podczas wykrycia dywanu, chroniąc go przed zamoczeniem.

Po zakończeniu pracy Roomba® Combo 405 + AutoWash™ wraca do stacji dokującej AutoWash™, która automatycznie opróżnia pojemnik na brud oraz myje i suszy pady mopujące. Dzięki temu użytkownik nie musi wykonywać tych czynności ręcznie. Opróżnianie pojemnika na brud jest wymagane co około 75 dni, a zbiornik na wodę należy uzupełniać co około 4 tygodnie, w zależności od intensywności użytkowania.

Roomba® Combo 505 + AutoWash™ to najbardziej zaawansowany model z nowej serii. Oprócz funkcji odkurzania i mopowania, robot oferuje wysuwany, obrotowy pad mopujący, który skutecznie dociera do krawędzi i narożników pomieszczeń, zwiększając powierzchnię sprzątania o 18%. Stacja dokująca AutoWash™ nie tylko ładuje robota, ale również automatycznie opróżnia jego pojemnik na brud oraz czyści i suszy pady mopujące ciepłym powietrzem. Dzięki połączeniu kilku rozwiązań technologicznych oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji, robot świetnie rozpoznaje i omija przeszkody, usprawniając i skracając proces sprzątania. Te roboty sprzątające to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują najwyższej jakości sprzątania i maksymalnej wygody użytkowania.

