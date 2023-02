Garmin podbija kosmos! Smartwatche Garmin polecą w kosmos jako część misji Polaris Dawn

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w tak ekscytujących badaniach, które pozwolą lepiej zrozumieć, jak ludzkie ciało przystosowuje się do trudnych warunków lotu kosmicznego. Wyjątkowo długi czas pracy baterii smartwatchy Garmin pozwoli naukowcom na ciągłe monitorowanie zdrowia wszystkich czterech członków załogi, także podczas snu, przez cały czas trwania misji - bez konieczności doładowywania baterii" – mówi Dan Bartel, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży w firmie Garmin.

Translational Research Institute for Space Health (TRISH) w Baylor College of Medicine wspiera badania zdrowotne i biomedyczne podczas misji Polaris Dawn, której celem jest osiągnięcie najbardziej oddalonej orbity okołoziemskiej w historii oraz wykonanie pierwszego w historii komercyjnego spaceru kosmicznego. Załoga Polaris Dawn i zespół TRISH zdecydowali się wykorzystać smartwatche Garmin do realizacji misji ze względu na długi czas pracy baterii, solidną konstrukcję i bogaty zestaw funkcji do całodobowego monitorowania zdrowia.

"Szeroki wachlarz danych biometrycznych dostarczanych przez smartwatche Garmin fēnix pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak ciało dostosowuje się do przebywania w przestrzeni kosmicznej. Wszystkie zebrane informacje zostaną przesłane do bazy danych EXPAND stworzonej przez TRISH, w ramach wsparcia dla wszystkich obecnych i przyszłych badań nad ludzkim zdrowiem i wydajnością podczas eksploracji kosmosu" – mówi Jimmy Wu, starszy inżynier biomedyczny w TRISH.

Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniesie załogę Polaris Dawn na pokładzie statku kosmicznego Dragon z NASA Kennedy Space Center w Cape Canaveral na Florydzie jeszcze w 2023 roku. Garmin Health oferuje indywidualne rozwiązania biznesowe, które wykorzystują bogatą ofertę urządzeń wearable marki Garmin oraz wysokiej jakości dane z czujników biometrycznych do zastosowań na rynku korporacyjnym, zdrowia publicznego i monitorowania pacjentów. Interfejs API firmy Garmin Health pozwala podmiotom zewnętrznym prosić klientów o udostępnienie ich danych zgodnie z polityką prywatności. Jako część globalnej firmy, która projektuje, produkuje i dystrybuuje swoje produkty na całym świecie, Garmin Health wspiera potrzeby handlowe i logistyczne swoich klientów, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z usług jednego, zaufanego dostawcy.

