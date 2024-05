iPhone dla wszystkich! Apple przygotowuje budżetowy model na kieszeń każdego Polaka

iPhone'y są coraz droższe, a budżetowa linia iPhone'ów SE firmy Apple odgrywa ważną rolę w obsłudze rynku podstawowego. Obecny SE 3 kosztuje 2249 zł, co jest całkiem przyzwoitą ceną, ale biorąc pod uwagę konwencjonalną konstrukcję urządzenia, nadal wydaje się drogi. Jednak jak możemy wyczytać z najnowszych przecieków, firma może szykować dla nas przebudowany model na wzór najnowszych iPhone'ów, w budżetowej cenie.

iPhone SE 4 lepszym i budżetowym modelem

Najnowsze przecieki informują nas o tym, że Apple prawdopodobnie utrzyma cenę iPhone'a SE 4 poniżej 500 dolarów, chociaż brzmi to zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe. iPhone SE 4 miałby przyjąć stylistykę iPhone'a 14, co oznacza, że będzie wyposażony w większy wyświetlacz rozciągający się od krawędzi do krawędzi oraz funkcję Face ID umieszczoną w mniejszej wersji wycięcia. Dodatkowo w urządzeniu nastąpi przejście ze starych wyświetlaczy LCD na OLED, co będzie dużym plusem dla budżetowego iPhone'a. Wreszcie, firma wprowadzi również port USB-C, oznaczający definitywny koniec Lightning w modelach iPhone'a.

W zeszłym tygodniu raport The Information stwierdził również, że iPhone SE 4 pozostanie tańszą opcją w ofercie telefonów Apple. W raporcie nie wspomniano jednak o przedziale cenowym. Według analityków, iPhone SE 4 może zostać wprowadzony na rynek w cenie od 429 do 500 dolarów i jak wiemy, w tym przedziale cenowym konkurencja ze strony Androida jest zacięta.

iPhone SE 4 potencjalnie zadebiutuje w przyszłym roku, ale ponieważ jest zbyt wcześnie, aby mówić tutaj o konkretach, należy traktować wszystkie te wiadomości z przymrużeniem oka.