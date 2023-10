i Autor: Materiały prasowe Huawei Watch 4

Zmiana czasu 2023

Jak poradzić sobie ze zmianą czasu, by nie odbijała się na naszym zdrowiu?

Jak co roku przyszła pora zmiany czasu na zimowy. Z 28 na 29 października około jedna czwarta światowej populacji przestawia swoje zegary. I chociaż robimy to od ponad 200 lat, a jesienna zmiana czasu wydaje się przyjemniejsza, bo śpimy o godzinę dłużej, to nasze organizmy nadal się do tego nie przystosowały. Każda zmiana czasu oznacza rozregulowanie naszego zegara biologicznego, obniżenie samopoczucia i kłopoty ze snem. Te problemy są na tyle odczuwalne i powszechne, że 79% Polaków opowiedziało się za likwidacją zmienności i utrzymaniem tylko jednego czasu – letniego . Jednak, póki co, do takiego ujednolicenia nie dojdzie. Co możemy zatem zrobić, by uniknąć negatywnych konsekwencji zmiany czasu? Jakie urządzenie może nam pomóc w przestawieniu się na nowy rytm dobowy i jaka jest tu rola monitoringu snu? Radzi ekspertka z Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Najnowsze z działu Nowe technologie Sprzątaj bez wysiłku z nowymi robotami sprzątającymi Hisense OVHcloud OVHcloud wprowadza usługę Identity and Access Management Telewizory Modele MiniLED od Philips TV trafiły na rynek. Seria The Xtra już w sprzedaży Bosch eBike Systems Górskie szlaki w Beskidzie Sądeckim z ładowarkami do rowerów elektrycznych Testy butów ASICS GEL-KAYANO 30. Japońska rewolucja dla każdego! Recenzja butów ze stabilizacją Zmiana czasu na zimowy 2023 Wiele badań wskazuje, że sztuczna zmiana czasu ma szereg negatywnych konsekwencji, sprawiających, że rozpoczynamy czas jesienno-zimowy w gorszej kondycji. Śpimy godzinę dłużej, lecz zaburzony zostaje rytm dobowy i szybciej robi się ciemno, co odbija się na jakości snu i samopoczuciu. – W związku z odstępstwem od naszego zwykłego rytmu okołodobowego trudniej nam zasnąć o swojej stałej porze, możemy czuć się później nieco rozbici, ospali, mieć problem z koncentracją uwagi, wykonywać nawet proste czynności z pewnego rodzaju spowolnieniem. Kolejnej nocy możemy starać się położyć zgodnie z zegarkiem, ale nasz wewnętrzny biologiczny zegar nie będzie się z nim zgrywał. Możemy doświadczyć trudności z zaśnięciem, problemów z przedwczesną sennością lub wybudzać się w nocy. O ile w obecnym niedosypiającym świecie dodatkowa godzina o poranku, którą „zyskujemy” jesienią po zmianie czasu pozwala nam redukować deficyty snu i obudzić się już po wschodzie słońca, spowoduje wyłącznie wspomniane dolegliwości, o tyle „ubytek” godziny na wiosnę jest związany ze zwiększoną liczbą zawałów, udarów, wypadków komunikacyjnych i zwiększoną śmiertelnością ogólną danego dnia – mówi psychiatra lek. med. Magda Kaczor z Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Jak sobie pomóc? Nie jesteśmy bezbronni w walce z pogorszeniem snu czy nastroju w wyniku zmiany czasu. Istotna jest dobra rutyna. Warto na przykład przygotować się na kilka dni przed przestawianiem zegarków, kładąc się spać nieco później, zaczynając od przesunięcia o 15 minut. Stopniowo można zwiększać ten czas do 30 i 45 minut. Zyskana godzina 29 października nie będzie więc takim szokiem dla organizmu. Ważne jest także wystawianie się na poranne światło, szczególnie gdy „doba słoneczna” w tym okresie jest coraz krótsza. Warto skorzystać ze słonecznych poranków – bo gdy będziemy wychodzić z pracy, będzie ciemno. Już 15 minut ekspozycji na poranne światło może pomóc w utrzymaniu rytmu dobowego. – Obecnie mamy coraz więcej urządzeń, które mogą być pomocne w dostrojeniu się do zmian czasu. Obserwowanie na smartwatchu swojego rytmu okołodobowego i schematu snu może wspierać nas w przestrzeganiu jego higieny, utrzymywaniu regularnego rytmu okołodobowego, podpowiadać moment rozpoczynania rutyny okołosennej, tak, aby uniknąć problemów z zaśnięciem – mówi lek. med. Magda Kaczor. Technologia dla naszego zdrowia Aby dbać o długość oraz jakość swojego snu i uniknąć negatywnych konsekwencji zmiany czasu, warto skorzystać z pomocy smartwatcha, takiego jak HUAWEI Watch GT 4. Wykrywa on najczęstsze zaburzenia snu, w tym m.in.: bezdech senny – co jest nową, bardzo przydatną funkcją, częstotliwość spadku poziomu tlenu we krwi czy zmiany tętna. W okresie regulowania organizmu do nowego czasu smartwatch pomoże w stopniowym przestawieniu się na późniejsze zasypianie – wystarczy ustawić porę kładzenia się spać, a zegarek przypomni o tym, odgrywając relaksacyjną muzykę. Wyniki swojego snu można sprawdzić w aplikacji HUAWEI Zdrowie. Aplikacja wskazuje nieprawidłowości oraz dostarcza konkretne zalecenia dotyczące poprawy jakości snu, np. przypominając o kojącej kąpieli czy potrzebie ćwiczeń w ciągu dnia, co pomoże skuteczniej poradzić sobie ze zmianą czasu. Polecany artykuł: Zmiana czasu 2023. Dlaczego przestawiamy zegarki na czas letni i zimowy? Pieniądze to nie wszystko Sławomir Nitras Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ PRL: Tych cudeniek z PRL-u już nie ma. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 9 Najpopoularniejszy elektryczny „ogrzewacz do pomieszczeń firmy „Farel” zwany Farelką, był: mniejszy od pudełka czekoladek większy od zbiorowego wydania „Baśni Andersena” z 1965 r. większy niż telewizor „Ametyst” Dalej