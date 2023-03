Mistrzowski aparat i mocarna pamięć! Debiut realme C55 i promocja na start [ZDJĘCIA]

Mistrzowski aparat

realme C55 oferuje aparat główny 64MP, a także obiektyw selfie 8MP oraz obiektyw B&W 2MP. Jest to pierwszy telefon z serii C, który posiada flagowy sensor OV64B o rozmiarze piksela 0.7μm i formacie optycznym 1/2" - ten sam, który zastosowano w modelu realme GT Master Edition. Dzięki technologii obrazowania ProLight, nowy smartfon marki skutecznie poprawia rozdzielczość i optymalizuje zdolność tłumienia podświetlenia, zapewniając amatorom fotografii mobilnej bardziej szczegółowe zdjęcia, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Mocarna pamięć

realme C55 został wyposażony w 256 GB pamięci wewnętrznej, którą rozszerzyć można o 1 TB, dzięki dedykowanemu miejscu na dodatkową kartę pamięci. Smartfon posiada także 8 GB pamięci RAM. Co więcej, zastosowana w nim technologia DRE może zwiększyć pamięć operacyjną o dodatkowe 8 GB,oferując użytkownikowi do 16 GB dynamicznej pamięci RAM. realme C55 oferuje najszybsze w swoim segmencie ładowanie - 33W SUPERVOOC. Jego wydajną baterię 5000 mAh użytkownik naładuje do 100% w 63 minuty. Ekran urządzenia to wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6,72” i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Stosunek wielkości ekranu do całej budowy smartfona to 91,4%. realme C55 posiada wydajny procesor MediaTek Helio G88 oraz pracuje na autorskiej nakładceopartej na systemie Android 13 - realme UI 4.0. Smartfon został wyposażony w moduł NFC, a dzięki 360-stopniowej technologii użytkownik może dokonać płatności zbliżeniowej jeszcze wygodniej niż w dotychczas.

Wyjątkowe wzornictwo i Mini Capsule

Nowy telefon realme jest najcieńszym z dotychczasowych modeli z serii C. Posiada obudowę 7,89 mm, a jego prostokątne ramki czerpią z urządzeń z najwyższego segmentu. Zapewnia to wygodny chwyt i pewne czucie w dłoni. Telefon jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i złotym.realme C55 wprowadza także nowość do telefonów opartych na systemie Android. „Mini Capsule” to unikalna funkcja powiadamiania m.in. o stanie ładowania, owinięta wokół przedniego aparatusmartfona. Posiadacze nowego urządzenia realme będą mogli także szybko sprawdzić status wykorzystania danych lub poznać liczbę przebytych w danym dniu kroków. - Seria realme C demokratyzuje flagowe technologie, wprowadzając je w niższy segment. Skupia się na fotografii, pamięci, szybkim ładowaniu i unikalnym wzornictwie. Nowy realme C55 to mistrzowska propozycja w tym segmencie cenowym – powiedział Francis Wong, CEO realme Europe.

Cena i dostępność

W związku z rozpoczęciem sprzedaży, nowy smartfon realme C55 (wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej) będzie dostępny w wyjątkowej ofercie cenowej: 999 zł. Cenowa okazja „na start” potrwa do 2 kwietnia, a telefon w tej cenie będzie można nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.Od 3 kwietnia regularna cena realme C55 wyniesie 1099 zł. Dodatkowo, od dziś do 5 kwietnia, zestaw obejmujący realme C55 (8/256) oraz opaskę sportowąrealme Band 2, będzie dostępny za 1099 zł u operatora sieci T-Mobile. W specjalnej ofercie, która także potrwa do 5 kwietnia, klienci operatora sieci Play mogą za 999 zł nabyć smartfon realme C55 (6 GB RAM oraz 128GB pamięci ROM) w zestawie z opaską sportową realme Band 2.

