i Autor: Materiały prasowe Huawei 2023

Promocje na Wielkanoc

Niższe ceny i kupony rabatowe o wartości 200 zł! Nowa oferta Huawei

Sklep internetowy huawei.pl ruszył z akcją „Wielkanocne Okazje”. Od 3 do 18 kwietnia na klientów czekają specjalne oferty promocyjne na kilkanaście produktów. W tym okresie taniej będzie można nabyć niektóre laptopy, tablety, smartfony i smartwatche marki, a do części produktów objętych wielkanocną promocją Huawei dorzuca wartościowe prezenty. Dodatkowo ceny 6 urządzeń można obniżyć stosując specjalny kupon rabatowy, uprawniający do zniżki o wartości -200 zł, a do wybranych produktów można dokupić akcesoria w okazyjnych cenach.