Nowe kamery internetowe Logitech Brio z serii 300 zwiększają doświadczenia rozmów wideo

Logitech Brio z serii 300

Firma Logitech zaprezentowała dziś linię kompaktowych kamer internetowych typu plug and play Brio 300. Posiadają one rozdzielczość Full-HD 1080p, automatyczną korekcję światła i mikrofon z redukcją szumów, zapewniając bardziej naturalne i produktywne wrażenia podczas rozmów wideo w atrakcyjnej cenie.

Przebadaliśmy ponad 3000 osób pracujących zdalnie i okazało się, że większość niekorzystających z kamer internetowych zmaga się ze złymi warunkami oświetleniowymi, niekorzystnymi kątami ustawienia kamery i niskiej jakości dźwiękiem z głośników laptopa. Kamery internetowe z serii Brio 300 są idealne dla tych, którzy szukają prostego, ale jakościowego rozwiązania, które istotnie poprawia doświadczenia podczas spotkań wideo dzięki zewnętrznej kamerze internetowej - powiedział Scott Wharton, dyrektor generalny Logitech B2B. Dla firm, które muszą dostarczyć certyfikowane, intuicyjne w obsłudze kamery internetowe do domowych lub biurowych stacji roboczych pracowników, Brio 305 jest przyjazną dla budżetu opcją - dodaje Wharton.Seria Brio 300 (Brio 300 i Brio 305) to kamery internetowe Full-HD 1080p z wysokim kontrastem dynamicznym, automatyczną korekcją światła i pojedynczym mikrofonem cyfrowym z redukcją szumów. Ich wyposażenie sprawia, że użytkownicy są widziani i wyraźnie słyszani pomimo słabego oświetlenia i hałasu w tle. Dzięki niezawodnej jakości obrazu za każdym razem użytkownicy mogą uczestniczyć w rozmowach wideo z poczuciem pewności i zaangażowania.

Kamery internetowe łączą się z komputerami za pośrednictwem portu USB-C, co ułatwia dołączanie do spotkań wideo. Po zakończeniu spotkania wystarczy szybko obrócić wbudowaną przesłonę, aby mieć pewność, że obiektyw kamery jest zablokowany i nie widać już stanowiska pracy.

Niekonwencjonalna konstrukcja w kształcie stożka dodaje charakteru każdemu stanowisku pracy. Kamery dostępne są w kolorach białym, grafitowym i różowym. Urządzenia harmonijnie współgrają z myszami i klawiaturami firmy Logitech, tworząc stylowy i spójny zestaw.

Seria Brio 300 to najnowsza oferta w portfolio kamer internetowych firmy Logitech wspierająca Nową Logikę Pracy, w której osobiste miejsca pracy są zindywidualizowane, łatwe w konfiguracji i użytkowaniu oraz świadomie zaprojektowane z myślą o tworzeniu pozytywnej rzeczywistości. Nowa Logika Pracy to projekt Logitech polegający na dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla osób wykonujących swoje obowiązki w dowolnych przestrzeniach i miejscach.

Zarządzanie IT

Istotne z punktu widzenia zespołów IT wyposażających stanowiska robocze pracowników i biura domowe w kamery Brio 300 jest to, że są one kompatybilne z większością platform wideokonferencyjnych i posiadają certyfikaty zgodności z Microsoft Teams, Zoom i Google Meet. Kamery Brio 305 można łatwo wdrożyć w różnych organizacjach i zdalnie nimi zarządzać za pośrednictwem Logi Sync, co zmniejsza liczbę zgłoszeń do działu pomocy technicznej.

Podejście do zrównoważonego rozwoju

Firma Logitech jest zaangażowana w tworzenie bardziej sprawiedliwego i przyjaznego dla klimatu świata poprzez aktywne działania mające na celu zmniejszenie wpływu na emisję dwutlenku węgla. Części plastikowe w Brio 300 i Brio 305 zawierają certyfikowany plastik pochodzący z recyklingu**, aby dać drugie życie plastikowi pochodzącemu ze starych urządzeń elektronicznych: 62% w wersji grafitowej i 48% w białej i różowej. Papierowe opakowania pochodzą z lasów z certyfikatem FSC™ i innych kontrolowanych źródeł. Wybierając ten produkt, wspierasz odpowiedzialne zarządzanie światowymi lasami.Wszystkie produkty firmy Logitech posiadają certyfikat neutralności węglowej i do ich stworzenia wykorzystano energię odnawialną. Ślad węglowy wszystkich produktów firmy Logitech, w tym Brio 300 i Brio 305, został zredukowany do zera dzięki m.in. wspieraniu leśnictwa i odnawialnych źródeł energii, działania te ograniczają emisję dwutlenku węgla.

Ceny i dostępność

Brio 300 i Brio 305 będą dostępne od stycznia 2023 roku na stronie logitech.com oraz u innych sprzedawców detalicznych. Sugerowana cena detaliczna obu kamer internetowych wynosi 69,99 USD.

