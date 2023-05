POCO F5 Pro i POCO F5 wchodzą na rynek z przytupem! 300 zł rabatu z okazji premiery

POCO F5 Pro: odpal hipermoc

Jako jeden z najlepszych smartfonów do gier czy oglądania filmów, POCO F5 Pro zapewnia niesamowite wrażenia wizualne. Wyświetlacz WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED charakteryzuje się wysoką jasnością szczytową 1400 nitów i możliwością wyświetlenia barw z palety aż 68 mld kolorów1. Dzięki rozdzielczości 3200 x 1440 każdy obraz imponuje detalami i wygląda niemal dwukrotnie wyraźniej niż na wyświetlaczu FHD+ oraz ujawnia więcej szczegółów niż jakikolwiek inny model POCO. Wyposażony w układ Snapdragon 8+ Gen 1, POCO F5 Pro zużywa mało energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Urządzenie ma inteligentną technologię stabilizacji klatek FEAS 2.2 oraz system chłodzenia LiquidCool 2.0 z wysokowydajną komorą parową. To zaawansowane rozwiązanie poprawia wydajność poprzez efektywne odprowadzanie ciepła, co pomaga również wydłużyć żywotność baterii i ogólnie całego urządzenia.

POCO F5 Pro ma szybko i stabilnie działający aparat, który robi zdjęcia i nagrywa wideo z dużą dokładnością. Obrazy są „soczyste” i żywe, dzięki wysokiej rozdzielczości i szerokiej gamie kolorów DCI-P3, która jest o 25% większa niż paleta barw sRGB2. Ponadto aparat obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K, a systemy stabilizacji obrazu OIS i EIS zapewniają kadry wolne od poruszeń lub drgań, zwłaszcza w przypadku rejestrowania szybko poruszających się obiektów i dynamicznych scen, takich jak np. zwierzęta, dzieci, rozgrywki sportowe, występy muzyczne i inne wydarzenia.3 Bateria o pojemności 5160 mAh wystarcza na cały dzień pracy. Gdy potrzebujemy przerwy, bezprzewodowa ładowarka o mocy 30 W naładuje ten telefon do 50% po około 30 minutach, a ładowarką przewodową USB o mocy 67 W (w zestawie) możemy naładować go do tego samego poziomu zaledwie w 15 minut4.

POCO F5: pierwszy na rynku Snapdragon 7+ Gen 2

Jako pierwszy smartfon wyposażony w chipset Snapdragon 7+ Gen 2, POCO F5 jest stworzony dla miłośników technologii, którzy uwielbiają gry mobilne. POCO F5 zapewnia solidną wydajność i płynne przełączanie się między wieloma aplikacjami, od przewijania i przeglądania stron internetowych po połączenia wideo i oglądanie transmisji na żywo. Wynik benchmarku AnTuTu tego nowego chipsetu obsługującego sieci 5G jest o 31% wyższy niż w poprzedniej generacji, co jest rezultatem nie do pobicia, nawet biorąc pod uwagę niektóre układy z serii Snapdragon 8. Aby zapewnić lepsze wrażenia w grach, komora parowa LiquidCool 2.0 z ciepłowodami poprawia rozpraszanie ciepła o 35%5.

Urządzenie oferuje świetną jakość grafiki i multitasking, nawet podczas długich sesji gier lub pracowitego dnia. Ponadto, oczy cieszy 6,67-calowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay FHD+ z odświeżaniem 120 Hz. Jego współczynnik proporcji ekranu do obudowy to 93,4%. Jeśli oglądamy dużo YouTube’a czy Netfliksa, na pewno to docenimy. Dzięki przyciemnianiu PWM o częstotliwości 1920 Hz i certyfikowanemu systemowi filtrowania światła niebieskiego, ekran jest przyjazny dla oczu. Zdjęcia to kolejny jasny punkt – POCO F5 ma główny aparat 64 MP z licznymi funkcjami i filtrami. Ponieważ zaawansowany system przetwarzania obrazu jest obsługiwany przez chipset Snapdragon 7+ Gen 2, ustawianie parametrów aparatu i wykonywanie zdjęć odbywa się bardzo szybko. Nagrywanie wideo? Do dyspozycji mamy rozdzielczość 4K z systemami OIS i EIS, które redukują rozmycie spowodowane poruszeniem telefonu. POCO oferuje szeroki wybór filtrów filmowych i ramek, nadających zdjęciom i sekwencjom wideo nowego charakteru. Przy tak wielu funkcjach i aplikacjach do wykorzystania, doskonała żywotność baterii jest priorytetem. Również dla POCO F5. Jego użytkownicy mogą pożegnać się z niepokojem o baterię. Smartfon ma bardzo krótki czas ładowania dzięki ładowarce USB o mocy 67 W (w zestawie). Przywraca ona moc do 100% w ciągu 50 minut6.

Ceny, promocje i dostępność produktów

POCO F5 Pro jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym.Cena za wersję 12 GB + 256 GB: 2799 zł. POCO F5 Pro można kupić taniej o 300 zł w cenie 2499 zł tylko przez 4 dni, od 9 maja do 12 maja włącznie lub do wyczerpania zapasów, na stronach: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.

POCO F5 jest dostępny w trzech kolorach: białym, niebieskim i czarnym. Cena za wersję 12 GB + 256 GB: 2399 zł. POCO F5 można nabyć o 200 zł taniej w cenie 2199 zł z przez 4 dni, od 9 maja do 12 maja włącznie lub do wyczerpania zapasów, na stronach: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.

