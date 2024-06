Praca zdalna. Policja ostrzega przed oszustwami! Nie daj się okraść

Internetowi oszuści oferują dobrze płatną pracę zdalną... ALE

Zgodnie z ostrzeżeniem oszuści potrafią dzwonić oraz wysyłać e-maile, oferując ludziom fałszywe oferty pracy, które zwykle brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe. Zadania te są zdalne i można je wykonywać z domu, zazwyczaj obejmują proste czynności, takie jak ocenianie restauracji lub „optymalizacji” usługi poprzez wielokrotne klikanie przycisku.

Tacy oszuści najczęściej podszywają się pod znaną agencję rekrutacyjną lub podają się za nieistniejącą. Do prawdziwego oszustwa dochodzi, gdy ofiara ma otrzymać zapłatę. Są zapraszani do dołączenia do platformy, na której mogą monitorować i śledzić swoje wynagrodzenie, ale aby „odblokować” usługę, muszą dokonać niewielkiej płatności w kryptowalucie. Gdy dokonają płatności, pieniądze znikną na zawsze.

Co gorsza, platforma wydaje się „działać”. Ofiary mogą „śledzić” swoje płatności, a nawet zobaczyć, w jaki sposób zarabiają pieniądze. Nie mogą jednak nigdy niczego wypłacić, ponieważ to tylko podstęp, a pieniądze nie są prawdziwe.

„Nigdy nie wysyłaj pieniędzy rzekomemu pracodawcy” – ostrzega policja, dodając, że użytkownicy nie powinni płacić za usługi, które rzekomo umożliwiają odzyskanie utraconych środków w kryptowalutach.

