Premiera serii Redmi Note 12. Cztery nowe smartfony [ZDJĘCIA]

Opierając się na sukcesie ubiegłorocznej serii Redmi Note 11, rodzina Redmi Note 12 zapewnia użytkownikom wszystkie potrzebne funkcje, udoskonalone względem poprzedniej serii. Ulepszenia objęły system aparatów, żywotność baterii, szybkość ładowania i przyjazny dla użytkownika design, a wszystko to oferowane jest w wyjątkowej cenie. Głównym bohaterem serii Redmi Note 12 jest model Redmi Note 12 Pro+ 5G1 z potężnym systemem trzech tylnych aparatów. Jest wyposażony we flagową matrycę główną 200 MP ze stabilizacją optyczną (OIS), Ultraszerkokątny obiektyw 8 MP i optykę makro 2 MP dla zdjęć z bliska.

Redmi Note 12 Pro 5G zapewnia również wspaniałe fotografie, wykorzystując dużą matrycę IMX766 50 MP z OIS do ujęć w gorszych warunkach oświetleniowych, obiektyw ultraszerokokątny 8 MP i obiektyw makro 2 MP. Dzięki algorytmom AI, podwyższonej prędkości przetwarzania obrazu i innym przydatnym funkcjom, efektem końcowym jest zawsze udane zdjęcie.

Zarówno Redmi Note 12 Pro+ 5G, jak i Redmi Note 12 Pro 5G zachwycą użytkowników niezwykle jasnymi wyświetlaczami o smukłych ramkach Flow AMOLED 120 Hz zgodnymi z standardem Dolby Vision, oraz dźwiękiem Dolby Atmos.

Oba smartfony są dostarczane z bardzo szybkimi ładowarkami USB, zapewniającymi flagowe prędkości ładowania: 120 W HyperCharge2 w Redmi Note 12 Pro+ 5G oraz 67 W dla Redmi Note 12 Pro 5G. Oba mogą też pochwalić się dużymi bateriami o pojemności 5000 mAh, co oznacza długi czas pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Za płynne i niezawodne działanie w sieciach 5G odpowiada w obu urządzeniach wydajny chipset MediaTek™ Dimensity 1080. Cena Redmi Note 12 Pro+ 5G w Polsce wynosi 2299 zł (8/256 GB), a Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB) wynosi 1899 zł.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Zarówno Redmi Note 12 5G, jak i Redmi Note 12 oferują imponującą wydajność. Dzięki układom Snapdragon™ 4 Gen 1 (Redmi Note 12 5G) oraz Snapdragon™ 685 (w Redmi Note 12), smartfony działają płynnie nawet przy jednoczesnej obsłudze wielu aplikacji. Redmi Note 12 5G jest skierowany do użytkowników, poszukujących modelu z obsługą łączności 5G w przystępnej cenie. Zarówno Redmi Note 12 5G, jak i Redmi Note 12 obsługują szybkie ładowanie 33 W i zostały wyposażone w pojemne baterie 5000 mAh, co oznacza, że ich użytkownicy mogą korzystać z większej liczby aplikacji i robić więcej zdjęć bez obaw o stan zasilania. Dodając do tego solidny zestaw trzech aparatów, wspartych przez algorytmy AI, funkcję fotografii nocnej, a także mnóstwo przydatnych rozwiązań i filtrów, oba urządzenia mają możliwości wykraczające poza tę półkę cenową. Regularna cena Redmi Note 12 5G w Polsce wynosi 1599 zł (4/128 GB). Cena Redmi Note 12 zaczyna się od 999 zł (wersja 4/64 GB) do 1099 zł (wersja 4/128 GB).

Promocje i dostępność Na początek sprzedaży Xiaomi przygotowało atrakcyjne promocje. Od 30 marca do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 GB) można kupić w cenie 2299 zł w zestawie ze smartwatchem Redmi Watch 3 (cena regularna zegarka poza promocją to 449 zł), a Redmi Note 12 (4/64 GB) za 799 zł zamiast 999 zł, czyli o 200 zł taniej!

Z kolei również od 30 marca do 16 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, ze zwrotem części kosztu zakupu (ang. cashback) można kupić Redmi Note 12 (4/128 GB), płacąc 1099 zł i otrzymując potem 200 zł zwrotu na konto, co daje cenę 899 zł. Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB) kupimy natomiast za 1899 zł, w promocji cashback z 300 zł zwrotu kosztuje tylko 1599 zł!

Smartfony Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 będą dostępne w Polsce na stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, Techwish i X-kom.

Smartfony Redmi Note 12 5G są w wyłącznej sprzedaży w sieci Plus. Dostępność urządzeń i promocji w różnych kanałach sprzedaży online i w sklepach stacjonarnych może się różnić. Ilość urządzeń w promocji ograniczona.

