Spis treści

Samsung Galaxy Unpacked to nazwa dużego wydarzenia poświęconemu prezentacji produktów giganta z Korei Południowej. Zwykle dotyczą one nowych telefonów z serii Galaxy S, składanych smartfonów z serii Galaxy Fold i Flip oraz akcesoriom, takim jak m.in. smartwatche i słuchawki Galaxy Buds. Jeśli jesteś ciekawy, gdzie, kiedy i co zostanie ujawnione podczas Galaxy Unpacked 2024 - oto wszystko, co wiemy.

Samsung Galaxy Unpacked 2024 - kiedy i gdzie oglądać?

Następne wydarzenie Samsung Galaxy Unpacked odbędzie się 10 lipca o godzinie 15:00, podczas którego spodziewamy się zaprezentowania całej gamy produktów. Wśród nich z pewnością znajdą się składane telefony nowej generacji, nowe modele Galaxy Watch i pierwszy inteligentny pierścień Samsunga, Galaxy Ring. Galaxy Unpacked 2024 będziemy mogli śledzić na oficjalnym kanale YouTube Samsunga.

Samsung Galaxy Unpacked 2024 - co zostanie ujawnione?

Samsung Galaxy Unpacked będzie skupiał się na nowych, składanych smartfonach z serii Fold i Flip, ale to jednak nie wszystko. Centralnym punktem programu może być Samsung Galaxy Ring. Chociaż istnieje możliwość, że Galaxy Watch nowej generacji lub duża aktualizacja Galaxy Watch 6 również się pojawią, to informatorzy dają temu 50% szans.

