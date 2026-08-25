Stablecoiny stają się kluczowym elementem infrastruktury płatniczej, obsługując już transakcje o wartości ponad 10 bilionów dolarów rocznie i zmieniając sposób ich wykorzystania.

Nie zastąpią banków, ale celują w ich najdroższe usługi, takie jak rozliczenia międzynarodowe, płatności B2B i zarządzanie płynnością firm, oferując szybsze i tańsze alternatywy.

Europejskie rozporządzenie MiCA (od lipca 2026 r.) wprowadza jasne ramy prawne, co zwiększa bezpieczeństwo i przewidywalność dla biznesu, ale też stawia wyższe wymagania dotyczące zgodności.

Kluczem do sukcesu stablecoinów jest nie sama technologia, lecz umiejętne połączenie jej z przepisami prawnymi (compliance) i zarządzaniem ryzykiem finansowym, aby sprostać realnym potrzebom firm.

Czym są stablecoiny i jak wchodzą do biznesu?

Jeśli do tej pory stablecoiny kojarzyły Ci się wyłącznie z giełdami kryptowalut, czas zaktualizować tę wiedzę. Te cyfrowe aktywa, których wartość jest powiązana z tradycyjnymi walutami jak dolar czy euro, stają się realnym narzędziem w świecie finansów. I nie mówimy tu o drobnych kwotach. Według danych Visa Onchain Analytics, wartość transakcji z użyciem stablecoinów w ciągu ostatnich 12 miesięcy sięgnęła astronomicznej kwoty 33 bilionów dolarów. Oczywiście, duża część tego ruchu to wciąż operacje na rynku krypto, ale nawet po odfiltrowaniu tych transakcji, Visa szacuje realny wolumen na około 10,2 bln dolarów.

To pokazuje, że coś fundamentalnie się zmienia. Globalne instytucje, takie jak Visa, nie tylko analizują ten rynek, ale aktywnie w nim uczestniczą, rozszerzając swoje programy rozliczeń oparte na stablecoinach.

Największa zmiana nie polega na tym, że stablecoiny stają się popularniejsze. Zmienia się sposób, w jaki zaczynają być wykorzystywane. Coraz częściej nie mówi się o nich jako o narzędziu inwestycyjnym, ale jako o elemencie infrastruktury płatniczej i rozliczeniowej – mówi Jakub Żak, ekspert rynku aktywów cyfrowych.

Jakie usługi bankowe są zagrożone przez stablecoiny?

Nikt nie mówi, że stablecoiny z dnia na dzień zastąpią banki. Ich celem jest coś innego: wkroczenie tam, gdzie tradycyjna bankowość jest najwolniejsza i najdroższa. To cichy atak na najbardziej dochodowe marże instytucji finansowych.

Gdzie tkwi największy potencjał? Przede wszystkim w trzech obszarach:

Rozliczenia międzynarodowe – przelewy między krajami wciąż potrafią iść kilka dni i kosztować fortunę. Stablecoiny pozwalają przesłać środki w kilka minut, za ułamek tej ceny.

Płatności między firmami (B2B) – duży biznes potrzebuje szybkich i tanich rozliczeń, a obecne systemy często nie nadążają za tempem handlu.

Zarządzanie płynnością w korporacjach (treasury) – firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi środkami, przenosząc je natychmiastowo tam, gdzie są potrzebne, bez pośrednictwa drogich systemów bankowych.

Największy potencjał stablecoinów dotyczy dziś rozliczeń transgranicznych, płatności B2B oraz zarządzania finansami firm (treasury), gdzie tradycyjne systemy są po prostu drogie i powolne. To właśnie o te segmenty rynku toczy się teraz gra.

Regulacje MiCA zmieniły wszystko. Co to oznacza dla firm?

Przez lata największą barierą dla firm były niejasne przepisy. To już przeszłość. Po zakończeniu okresu przejściowego dla regulacji MiCA 1 lipca 2026 roku, europejski rynek aktywów cyfrowych wszedł w zupełnie nową erę. Rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets) wprowadziło w całej Unii Europejskiej jednolite i jasne ramy prawne dla kryptowalut, w tym dla stablecoinów.

Dla biznesu to prawdziwa rewolucja. Z jednej strony oznacza to większą przewidywalność i bezpieczeństwo. Z drugiej – wyższe wymagania dotyczące zgodności z prawem, zarządzania ryzykiem i ochrony klientów. Skończył się Dziki Zachód, a zaczęła profesjonalizacja.

Firmy nie pytają już wyłącznie, czym są stablecoiny. Coraz częściej pytają, gdzie realnie mogą obniżyć koszty rozliczeń, skrócić czas transferu środków i jednocześnie zachować zgodność z regulacjami. To właśnie w tych obszarach widzę dziś największy potencjał ich wykorzystania – ocenia Jakub Żak.

Technologia to nie wszystko. Gdzie leży prawdziwe wyzwanie?

Rosnąca popularność stablecoinów i nowe, jasne przepisy sprawiają, że sama technologia blockchain przestaje być największym wyzwaniem. Dziś jest ona już na tyle dojrzała, że jej wdrożenie to kwestia techniczna. Prawdziwa trudność leży gdzie indziej.

Kluczem do sukcesu nie jest już samo stworzenie cyfrowej waluty. Jest nim umiejętne połączenie nowoczesnej technologii z twardymi realiami biznesu i regulacji. Firmy, które chcą na tym zarobić, muszą doskonale poruszać się na styku trzech światów: technologii, prawa (compliance) i zarządzania ryzykiem finansowym.

Dziś przewagę na rynku buduje się nie samą technologią, ale umiejętnością połączenia jej z przepisami, zarządzaniem ryzykiem i realnymi potrzebami biznesu. To właśnie ta synergia zdecyduje, które projekty oparte na stablecoinach odniosą sukces i na stałe wpiszą się w krajobraz globalnych finansów, a które pozostaną tylko technologiczną ciekawostką. Jak podsumowuje Jakub Żak, to właśnie to będzie decydowało o tym, które projekty rzeczywiście znajdą zastosowanie w gospodarce.

PROF. DUDEK: KACZYŃSKI CHCE ZAKAZU KRYPTOWALUT, BO ICH NIE ROZUMIE!