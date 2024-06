100 zł dopłaty do prądu miesięcznie. Kto może się starać o dodatkowe pieniądze?

Dodatkowa dopłata do prądu. Kto może dostać wsparcie

Każda osoba z niepełnosprawnością korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora będzie mogła otrzymać refundację z PFRON-u za zużyty prąd, która wyniesie 100 zł miesięcznie - poinformowało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

W środę odbyło się posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Udział w nim brał pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, Łukasz Krasoń. "Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie miało szczególny charakter. Najważniejszym punktem spotkania był autorski program pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasza Krasonia kierowany do osób w terapii tlenem lub respiratorem" - przekazało w czwartek biuro pełnomocnika.

Planowane od 1 lipca br. podwyżki cen prądu będą szczególnie dotkliwe dla osób korzystających ze specjalistycznych urządzeń ratujących życie. Respiratory, a w szczególności koncentratory tlenu, zużywają dużo prądu, przez co osoby będące na domowej wentylacji ograniczają leczenie, aby zmniejszyć rachunki. - To odbija się na ich zdrowiu i często w konsekwencji prowadzi do większych kosztów hospitalizacji - wskazuje biuro pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami

Jak starać się o dofinansowanie z PFRON?

Z programu będzie mogło skorzystać ok. 20 tys. osób. Wsparcie jest niezależne od bonu energetycznego. Każda osoba z niepełnosprawnością korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora (kod NFZ świadczenia) będzie mogła otrzymać refundację pieniężną za zużyty prąd. Refundacja wyniesie 100 zł miesięcznie. Wnioskować będzie można raz na kwartał. Dla przykładu - w październiku będzie można zgłosić się drogą elektroniczną przez system SOW o dofinansowanie za lipiec, sierpień i wrzesień. W sumie 300zł. Procedura jest bardzo uproszczona i opierać się będzie na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej. W budżecie PFRON, na realizację tego zadania zostało przeznaczone 16 mln złotych do końca tego roku.

