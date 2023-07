14 emerytura na koncie we wrześniu? Nie u wszystkich emerytów. Sprawdź, kto dostanie świadczenie później

Są problemy z dostępem do gotówki. Banki zabrały głos!

14. emerytura świadczeniem stałym. Kiedy pieniądze trafią do seniorów?

19 lipca 2023 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą wypłatę "czternastek" jako świadczenia stałego. Premier Mateusz Morawiecki wskazał termin wypłaty świadczenia. "Planujemy, że w 2023 r., "czternastka" wpłynie na konto seniorów na przełomie sierpnia i września" - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ostateczny termin wypłaty 14. emerytury zostanie ustalony w rządowym rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.

Okazuje się, że nie wszyscy seniorzy otrzymają świadczenie w terminie wskazanym przez premiera. Jak wskazuje dziennik "Fakt", grupa seniorów otrzymująca świadczenia kwartalne (np. wypłacane przez KRUS) otrzyma 14. emeryturę w październiku. Choć pojawiły się zapewnienia, że również oni otrzymają pieniądze przed wyborami. Termin wyborów nie został oficjalnie ustalony - według zapowiedzi najprawdopodobniej odbędą się one 15 października 2023 roku.

14. emerytura. Ile wynosi dodatkowe świadczenie?

"Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie z urzędu. Świadczenie zostanie wypłacone wraz z emeryturą i rentą oraz będzie doręczane tą samą drogą, co świadczenie główne (przelewem lub przekazem gotówkowym)" - poinformowała prezes ZUS.

Szefowa ZUS zwróciła uwagę, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. "W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do renty 3200 zł będzie przysługiwać czternastka w kwocie 1288,44 zł" - dodała. Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

