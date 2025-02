14. emerytura w 2025 roku. Seniorze, taką dostaniesz podwyżkę! [KWOTY]

14. emerytura 2025. Ile wyniesie?

Jaka będzie 14. emerytura w 2025 roku? Już wiadomo, jaki będzie wskaźnik waloryzacji i tym samym, jaka będzie od marca minimalna emerytura w Polsce. Od 1 marca minimalna emerytura w Polsce będzie wynosiła 1878,91 zł brutto. Oznacza to, że tyle właśnie wyniesie 14. emerytura, która to jest w wysokości minimalnej emerytury. Ale nie każdy otrzyma taką właśnie kwotę. W przypadku czternastej emerytury p przekroczenie kwoty 2900 zł pomniejsza się świadczenie na zasadzie "złotówka za złotówkę'. Zatem jeśli podstawowa emerytura wynosi od 2900 zł do 4630,96 zł brutto, to seniorzy ci otrzymają pomniejszoną "czternastkę". Na przykład emeryt z miesięcznym świadczeniem w wysokości 3500 zł brutto dostanie ponad 1,2 tys. zł 14-tki. Osoby, których emerytura lub renta przekracza 4630,96 zł brutto, nie otrzymają 14. emerytury, ponieważ minimalna wypłacana kwota tego świadczenia wynosi 50 zł. Szczegółowy przelicznik czternastek prezentujemy w GALERII. Prawo do "czternastki" nie przysługuje także osobom, których świadczenie zostanie zawieszone na dzień ustalania uprawnień, czyli 31 sierpnia 2024 roku. Kiedy czternastka trafi na konta seniorów? Zgodnie z harmonogramem w marcu seniorzy dostają trzynastki, zaś we wrześniu wypłacane są czternaste emerytury. Należy pamiętać o tym, że zarówno 13. jak i 14. emerytura przyznawane i wypłacane są z automatu bez konieczności składania wniosków w ZUS czy u innego płatnika (np. Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA).

Emerytury w Polsce

Waloryzacja ma na celu wyrównanie strat w portfelach seniorów, jakie ta grupa ponosi w związku z inflacją. Jednak zasada jest taka, że im mniejsza inflacja, tym niższy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. I obecnie właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia.

Autor:

QUIZ PRL. Wychowanie dzieci w PRL-u. Jak wyglądało dzieciństwo w Polsce Ludowej? Pytanie 1 z 12 O tym ile dzieci miały do powiedzenia w PRL-u mówiło powiedzenie… Dziecko ma prawo być sobą Dzieci i ryby głosu nie mają Jakie dziecko, taka matka Następne pytanie