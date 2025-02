i Autor: Shutterstock

Świadczenia senioralne

Trzynastka wkrótce trafi na konta seniorów. Jaka będzie trzynastka w 2025 r?

Trzynastka to świadczenie bez progu dochodowego wypłacane emerytom na ogół wiosną - w kwietniu. To świadczenie wypłacane jest w wysokości najniższej emerytury, a więc w 2025 roku trzynasta emerytura według prognoz wyniesie 1528,26 zł netto. Co ważne z trzynastej emerytury nie będzie dokonywać potrąceń i egzekucji. ZUS wypłaci pełną kwotę tego świadczenia.