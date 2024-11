i Autor: Shutterstock

System emerytalny

Emeryci w Polsce porzucają 13. i 14. emeryturę! To opłaca im się jeszcze bardziej

W kręgach rządowych trwa debata o tym, jak namówić Polaków do dłuższej pracy, bo to jedyny sposób na zwiększenie świadczenia. Jedyne, co w tej chwili do tego zachęca, to PIT-0. Sytuacja demograficzna jest katastrofalna, rząd musi szybko podjąć działania, aby nie tylko uratować rynek pracy, ale również system emerytalny. Jak wiadomo są one ze sobą nierozwiązalnie powiązane. Jakie pomysły przedstawiają rządzący?