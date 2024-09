Dłuższa praca Polaków to konieczność. Rząd ujawnia plany ws. wieku emerytalnego

Następny krok do budowy CPK. Podpisano ważną umowę

Jak poinformowała minister Dziemianowicz -Bąk "chcemy wprowadzać zachęty do tego, aby dłużej pozostawać na rynku pracy - dobrowolnie i z własnej nieprzymuszonej woli". Pytana o szczegóły, minister odpowiedziała, że jedną z takich zachęt może być krótszy tydzień pracy.

"Prawda jest tak, że z wiekiem szybciej się męczymy, krócej jesteśmy efektywni, potrzeba nam więcej odpoczynku i czasami częściej chorujemy. To jest naturalny proces życia - nie jest to niczyje lenistwo i niczyja zła wola" - stwierdziła minister pracy. Jak dodała "rynek pracy musi dostosować się do osób starszych - być bardziej elastyczny".

"Aby nie było żadnych wątpliwości: nie planujemy podnoszenia wieku emerytalnego. Wiek emerytalny kobiet nie zostanie zrównany do 65 lat, jak to jest w przypadku mężczyzn. "Nie ma żadnych takich planów" - podkreśliła minister Dziemianowicz-Bąk.

Tymczasem w rozmowie z Super Biznesem Zbigniew Derdziuk prezes ZUS, stwierdził, że "podniesienie wieku emerytalnego ze wszech miar jest uzasadnione ekonomiczne, ale decyzje przyjęte za poprzednich rządów Platformy i PSL nie przyjęły się z powodów politycznych i dziś to nadal pozostaje ogromnym wyzwaniem dla Polski".

- Uważam, że obecnie nie ma warunków społeczno-politycznych do tego, aby podnieść wiek, chociaż przesłanki poprzednich decyzji nie ustały -ocenił szef ZUS-u.

Z kolei, prof. dr hab. Marek Góra kierownik Katedry Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej uważa, że "wiek emerytalny to jest dzisiaj temat tabu. Obawiam się, że żaden polityk nie odważy się na jego podniesienie". Góra dodaje, że "w innych państwach Europy jest podobnie, może trochę lepiej. Każdy, kto umie liczyć i racjonalnie myśli, powinien w swoim otoczeniu jasno mówić, że dłuższa praca jest nieunikniona i niekoniecznie taka zła".

W jego ocenie, niższy wiek emerytalny dla kobiet, to uderzenie w ich przyszłe świadczenia.

Niezależnie od wysokości, minimalny wiek kobiet i mężczyzn powinien być równy. Nie tylko wskutek tego, że kapitał emerytalny przez nie zgromadzony dzieli się na więcej lat życia na emeryturze - stwierdza współtworca reformy emerytalnej.

Jak dodaje, "w powszechnym systemie emerytalnym wszyscy powinni być traktowani tak samo, a niższy minimalny wiek dla kobiet wcale nie jest dla nich korzystny.

Za zrównaniem wieku emerytalnego opowiedział się również Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki (Polska 2050), który w "Wieczornym Expressie", który uznał, że "zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet jest sensowne". - Zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet jest sensowne - powiedział w "Wieczornym Expressie" Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki (Polska 2050).

