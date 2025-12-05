Kursy walut 5.12. Ile dziś zapłacimy za euro, dolara i franka?

Piątkowy poranek na rynku FOREX przynosi nowe notowania. Polski złoty mierzy się z głównymi walutami po otwarciu rynków finansowych. Sprawdzamy aktualne kursy walut z 5 grudnia 2025 r. Zobacz, ile kosztuje euro, po ile jest dolar amerykański i jak drogi pozostaje frank szwajcarski. Analizujemy kluczowe czynniki rynkowe.

  • W piątek, 5 grudnia 2025 r. o 9:00, euro kosztowało 4,23 zł, dolar amerykański 3,62 zł, a frank szwajcarski 4,51 zł. 
  • Euro utrzymuje się powyżej 4,20 zł, co jest ważne dla polskiego handlu zagranicznego, a wysoki kurs franka (4,51 zł) wciąż wpływa na kredytobiorców.
  • Na wartość złotego wpływają decyzje banków centralnych (stopy procentowe), kondycja gospodarki (PKB, inflacja) oraz stabilność polityczna.
  • Globalne wydarzenia i nastroje rynkowe mogą powodować nagłe wahania kursu złotego, dlatego warto śledzić te czynniki

Aktualne kursy walut na piątkowy poranek

W piątek, 5 grudnia 2025 r., około godziny 9:00, polski rynek finansowy rozpoczął dzień od ustalenia nowych notowań złotego. Sprawdziliśmy, jak prezentują się aktualne kursy walut i ile złotych (zł) trzeba zapłacić za najpopularniejsze waluty w kantorach i bankach. Zgodnie z danymi z rynku FOREX, sytuacja na otwarciu sesji wygląda następująco:

  • Euro (EUR): 4,23 zł
  • Dolar amerykański (USD): 3,62 zł
  • Frank szwajcarski (CHF): 4,51 zł
  • Funt brytyjski (GBP): 4,84 zł

Jak kształtują się notowania głównych walut?

Notowania euro utrzymują się powyżej psychologicznej bariery 4,20 zł. Wielu analityków i przedsiębiorców bacznie obserwuje, ile kosztuje euro, ponieważ kurs tej waluty ma bezpośredni wpływ na polski handel zagraniczny i ceny importowanych towarów. Kurs dolara amerykańskiego (USD) wynosi 3,62 zł. Stabilność lub wahania tej waluty są kluczowe nie tylko dla importerów, ale także dla cen surowców, takich jak ropa naftowa, które są kwotowane w dolarach.

Niezmiennie wysoko utrzymuje się kurs franka szwajcarskiego (CHF), za którego trzeba zapłacić 4,51 zł. To wciąż istotna informacja dla tysięcy polskich kredytobiorców spłacających zobowiązania w tej walucie. W tle głównych par walutowych, funt brytyjski (GBP) wyceniany jest na 4,84 zł, a forint węgierski (HUF) tradycyjnie utrzymuje się na poziomie 0,01 zł.

Co wpływa na kurs polskiego złotego?

Wartość polskiej waluty nie jest przypadkowa i podlega ciągłym zmianom pod wpływem wielu czynników. Na kurs polskiego złotego wpływa szereg złożonych czynników makroekonomicznych i geopolitycznych, które kształtują jego siłę na międzynarodowym rynku. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala lepiej prognozować przyszłe wahania.

Do kluczowych elementów należą decyzje banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego, dotyczące polityki monetarnej, a zwłaszcza poziomu stóp procentowych. Istotna jest również ogólna kondycja gospodarki – dane o wzroście PKB, poziomie inflacji czy stopie bezrobocia. Inwestorzy zwracają także uwagę na stabilność polityczną kraju. Nie bez znaczenia pozostają globalne nastroje i wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe czy konflikty, które mogą wywoływać nagłe i gwałtowne zmiany na rynku walutowym.

