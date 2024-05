Spis treści

Wysokość czternastki jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2024 roku minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, co oznacza, że 14. emerytura również będzie miała co najmniej taką wysokość (1620,67 zł netto).

Należy jednak pamiętać, że w 2023 roku czternastka została wypłacona w wyższej kwocie (2650 zł brutto) - był to jednorazowy wzrost przed wyborami. W tym roku świadczenie może wrócić do pierwotnej wysokości. Aby obliczyć kwotę netto 14. emerytury, należy odliczyć od brutto 9% składki zdrowotnej i 12% podatku dochodowego. W przypadku kwoty świadczenia z zeszłego roku daje to aż 2200 zł netto.

14. emerytura i zasada „złotówka za złotówkę”

Zatem średnia wypłata 14. emerytury w 2023 roku wyniosła około 800 zł brutto. To niewiele, ale wynika to z ustawy wprowadzonej jeszcze przez poprzedni rząd. Osadzenie czternastki w systemie emerytalnym na stałe wiąże się na mocy wspomnianej ustawy z samoobniżaniem się świadczenia, po przekroczeniu przez emeryturę lub rentę kwoty 2900 zł brutto. Wtedy wypłacana „czternastka” jest obniżana o tyle, o ile ten próg został przekroczony. Jeśli więc np. ktoś ma emeryturę 3100 zł brutto, czyli wyższą od kwoty granicznej 2900 zł o 200 zł, jego czternasta emerytura brutto zostanie pomniejszona właśnie o te 200 zł przekroczenia.

Nowy rząd deklaruje, że w przypadku inflacji przekraczającej 5% rocznie, emerytury zostaną ponownie zwaloryzowane we wrześniu. Może to znacząco wpłynąć na wysokość czternastki, jednakże nie ma pewności, czy dojdzie do tej dodatkowej waloryzacji, ponieważ prognozy przewidują spadek inflacji w nadchodzących miesiącach.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Dodatkowe świadczenia przysługują seniorom pobierającym różne formy emerytur i rent, w tym emerytury pomostowe, okresowe, kapitałowe, częściowe, a także świadczenia przedemerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty dla inwalidów wojennych, wojskowych, wypadkowych i inne świadczenia specjalistyczne.

Emeryturę w pełnej wysokości dostaną tylko ci, których comiesięczne świadczenia nie przekroczą 2900 zł brutto.

Kto nie dostanie „czternastki”?

Minimalna kwota wypłaty to w przypadku 14. emerytury 50 zł brutto. Jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota niższa niż 50 zł brutto, emeryt w ogóle nie dostanie tego dodatkowego świadczenia. Tak jest już w przypadku, gdy ktoś miał przed ostatnią waloryzacją emeryturę 5000 zł brutto lub wyższą. „Czternastki” nie dostaną osoby z zawieszonym prawem do świadczenia głównego. To dodatkowe świadczenie nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta ani rencisty. Emeryci o dochodach powyżej 2900 zł brutto miesięcznie dostaną czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia – według zasady złotówka mniej za każdą złotówkę ponad 2900 zł.

Składki odliczane od czternastki

Warto pamiętać, że od czternastej emerytury odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy (12 proc.). Przez to otrzymywane kwoty netto są mniejsze o sumę tych odliczeń, czyli o 21 procent. Pamiętaj, że kwota pobrana w formie zaliczki na podatek może zostać zwrócona w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli suma wszystkich świadczeń w roku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł, zaliczka na podatek wróci w całości do świadczeniobiorcy. Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku zwrot będzie mniejszy.

Jako, że 14. emerytura podlega ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, a nie ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, komornik nie może dokonać potrącenia ani egzekucji z tego świadczenia.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Wypłaty 14. emerytury można spodziewać się w drugiej połowie roku, najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku. Świadczenie zostanie przekazane automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Emeryci i renciści otrzymają je w ten sam sposób, w jaki na ich konto wpływa regularne świadczenie.

Jeśli rząd podejmie decyzję o wypłacie 14. emerytur w kwocie wyższej niż 1780,96 zł brutto (emerytura minimalna), musi o tym poinformować w drodze rozporządzenia maksymalnie do 31 października bieżącego roku.

Ważne! Aby otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba składać dodatkowych wniosków.

Przykładowe kwoty 14. emerytury

Jeśli w 2024 roku wysokość 14. emerytury zostanie zachowana na poziomie z 2023 roku, tak będzie wyglądało zestawienie.

Emerytura brutto – 14. emerytura na rękę:

2797,50 zł – 2200 zł

2909,40 zł – 2086,10 zł

3021,30 zł – 1997,70 zł

3133,20 zł – 1909,30 zł

3245,10 zł – 1820,90 zł

3357,00 zł – 1732,47 zł

3468,90 zł – 1644,07 zł

3580,80 zł – 1555,69 zł

3692,90 zł – 1467,11 zł

3804,60 zł – 1378,87 zł

3916,50 zł – 1290,47 zł

4028,40 zł – 1202,06 zł

4140,30 zł – 1113,66 zł

4252,20 zł – 1025,26 zł

4364,10 zł – 936,86 zł

4467,00 zł – 855,57 zł

4772,75 zł – 612,05 zł

4811,70 zł – 585,81 zł

4923,60 zł – 494,86 zł

5259,30 zł – 229,65 zł

5371,20 zł – 141,25 zł

5483,10 zł – 52,85 zł

5595,00 zł – 0 zł