13. emerytura 2024 już w piątek na kontach seniorów! To grupa szczęśliwców

Wypłata 13. emerytury 2024. Terminy ZUS

Seniorzy czekają na 13. emeryturę. Jej wypłata zaplanowana jest na kwiecień. Ale pierwsze tegoroczne wypłaty będą jeszcze przed Wielkanocą! Jak to możliwe? Trzynasta emerytura jest w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku, czyli obecnie to 1788,90 zł brutto, co daje 1620,67 zł na rękę. Taką stawkę otrzyma każdy, kogo podstawowa emerytura plus trzynastka nie przekroczy 2,5 tys. zł. Jeśli suma będzie wyższa, to zostanie odpowiednio pomniejszona o składkę zdrowotną i podatek. Pierwsze trzynastki pojawią się na kontach bankowych lub zostaną dostarczone przez listonoszy już w najbliższy piątek 29 marca. Będą to wypłaty wcześniejsze niż wynika to z harmonogramu. Według planu w 2024 roku wypłaty 13. emerytur odbywają się wraz z wypłatami comiesięcznych podstawowych świadczeń, czyli 1., 6., 10., 15., 20., i 25. kwietnia. W związku z tym, że 1 kwietnia przypada w Poniedziałek Wielkanocny, to trzynastka wraz z emeryturą comiesięczną musi być wypłacona wcześniej – w Wielki Piątek. W tym roku przez rekordowo wysoką inflację seniorzy otrzymają wyjątkowo wysokie dodatkowe świadczenie. Przed nimi jeszcze wypłata 14.emerytury, którą to zaplanowano na drugą połowę roku.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Świadczenie jest przyznawane wszystkim seniorom, nie trzeba składać wniosków do ZUS. Przysługuje ona osobom uprawnionym do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia przedemerytalnego.

Ważne! Nie każdy będzie miał prawo do trzynastki. Osoby, u których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024 nie skorzystają z trzynastej emerytury.

Co jest potrącane od 13. emerytura?

Od 13. emerytury seniorzy muszą zapłacić obok 9 proc. składki zdrowotnej także podatek dochodowy tj. 12 proc. PIT, dlatego wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla poszczególnych seniorów.

Wielu emerytów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą. Emerytura do wysokości 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT. Od emerytury wyższej niż 2 500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy, a to pomniejszy wysokość 13-tki na rękę. Wysokość dodatkowego świadczenia będzie spadać wraz z przekroczeniem przez sumę emerytury i trzynastki kwoty 2500 zł brutto.

Pieniądze to nie wszystko - Wojciech Trojanowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.