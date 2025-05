i Autor: Pixabay.com

Energetyka

Budowa atomu w Polsce ruszy dopiero w 2028 roku. Rząd Tuska planuje już drugą elektrownię

Choć budowa pierwszej elektrowni jądrowej ruszy dopiero w 2028 roku, rząd przygotowuje się już do planowania budowy kolejnego obiektu. Są już chętni do dostarczenia Polsce reaktorów do drugiej atomowej inwestycji.