Zaświadczenie o prawie do głosowania – kto i kiedy może je pobrać?

Wybory prezydenckie jeszcze przed nami. Jeśli nie wystąpiłeś o zaświadczenie o prawie do głosowania przed I turą wyborów prezydenckich 18 maja, masz jeszcze szansę! Możesz je pobrać teraz, aby zagłosować w II turze 1 czerwca w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej. Osoby, które pobrały zaświadczenie przed 18 maja, otrzymały od razu dwa dokumenty – na obie tury. Pamiętaj! Na pobranie zaświadczenia masz czas tylko do czwartku, w godzinach pracy urzędu gminy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składasz osobiście, w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Zaświadczenie odbierzesz "od ręki". Możesz również upoważnić do tego inną osobę, składając wniosek o wydanie zaświadczenia i pisemne upoważnienie.

Ważne! Otrzymując zaświadczenie, zostaniesz skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Uważaj, aby go nie zgubić! W przypadku utraty zaświadczenia, nie otrzymasz kolejnego i nie będziesz mógł zagłosować w swoim obwodzie.

W dniu głosowania, przedstaw zaświadczenie obwodowej komisji wyborczej. Komisja dopisze Twoje nazwisko w rubryce "Uwagi" i umieści adnotację "Zaświadczenie 01.06" albo "Z 01.06". Zgodnie z wytycznymi PKW, komisja szczególnie starannie sprawdzi, czy zaświadczenie dotyczy ponownego głosowania.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania – co z tymi, którzy głosowali już w I turze?

Jeśli głosowałeś w I turze 18 maja w komisji obwodowej w kraju, ale poza miejscem stałego zamieszkania, będziesz znajdował się w spisie tej komisji również w II turze. Ale co zrobić, jeśli chcesz zagłosować w innej komisji obwodowej niż 18 maja? Termin na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania również mija w czwartek! Wniosek składasz na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania. Możesz to również zrobić elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej na stronie gov.pl.

Głosowanie za granicą – co z tymi, którzy będą poza krajem?

Jeśli głosowałeś 18 maja w swoim obwodzie w kraju, ale podczas II tury będziesz za granicą i chcesz głosować, mogłeś złożyć do 27 maja wniosek o ujęcie w spisie wyborców do odpowiedniego konsula. Obecnie, w takiej sytuacji, możesz jeszcze w czwartek pobrać w dowolnym urzędzie gminy lub u konsula zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Dotyczy to również osób, które 18 maja głosowały za granicą, a w niedzielę chcą głosować w innym obwodzie.

W II turze wyborów prezydenckich zmierzą się: kandydat KO Rafał Trzaskowski, który w głosowaniu 18 maja uzyskał 31,36% głosów, oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki, który zdobył 29,54% głosów. Frekwencja w pierwszym głosowaniu wyniosła 67,31%.

QUIZ PRL. Z czego śmiano się w PRL-u Pytanie 1 z 10 Co było jednym z tematów, z których najczęściej żartowano w PRL-u? Puste półki w sklepach Prezentacja sukcesów gospodarki planowej Rolnictwo i jego problemy Imigranci zarobkowi Następne pytanie