Niższe emerytury dla nowych emerytów. Ujawniono kluczowe dane z GUS

Jak dane GUS wpłyną na wysokość emerytury?

- Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy (…) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury (…) stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny – podaje GUS w komunikacie z dnia 26 marca 2024 r.

Waloryzacje roczne i kwartalne – wziąć pod uwagę, może wpłynąć na wysokość emerytury

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS.

Analogicznie, należy wziąć pod uwagę waloryzacje kwartalne określone w art. 25a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W dużym uproszczeniu, ustalanie prawa do emerytury w aspekcie waloryzacji kwartalnych, bierze pod uwagę stan sprzed pół roku. Z tego powodu przejście na emeryturę miesiąc później, może dać korzyść dodatkowej waloryzacji kwartalnej, co wpłynie na wysokość świadczenia.

Więcej emerytur w najwyższym przedziale kwotowym

- W przypadku emerytur znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 000,00 zł. W marcu 2022 r wynosiła ona 108,0 tys. a w marcu br. wyniosła 258,8 tys. zatem w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 150,8 tys. czyli o 139,6%. Emerytury w wysokości ponad 10 000,00 zł pobierało 36,9 tys. osób, w tym1 008 świadczeniobiorców, którzy pobierali emeryturę w wysokości ponad 15 000,00 zł – podaje komunikat ZUS z marca 2023.