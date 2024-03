i Autor: Shutterstock

Dodatki do emerytury

Nowe 3000 zł dla emerytów. Ci seniorzy dostaną dodatek do emerytury

Ochotnicza Straż Pożarna oferuje nie tylko wynagrodzenie. Drugą korzyścią jest dodatek do emerytury. Według ustawy 200 zł na miesiąc, waloryzacja z 2024 r. zwiększyła wartość do 258 zł. W skali roku to ponad 3000 zł dodatku do emerytury. Uzyskanie świadczenia ratowniczego wymaga złożenia wniosku wraz z dokumentacją.