Dodatek gazowy 2024

Dodatek gazowy przysługuje w ramach kryterium dochodowego - 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek gazowy ma formę zwrotu równowartości VAT za gaz. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy umożliwia obniżenie cen energii pod warunkiem zmieszczenia się w kryterium dochodowym - 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r. do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. Kwota dopłaty dla gospodarstwa jednoosobowego to 228,80. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw wieloosobowych to 822,25 zł.

Zamrożenie cen energii 2024

Zamrożenie cen energii na obecnym poziomie wygaśnie z końcem czerwca 2024 r. Aktualnie maksymalna cena za prąd (do określonych limitów zużycia) to 412 zł/MWh. Standardowy limit zużycia to 1,5 MWh. Jeśli w gospodarstwie domowym jest osoba z niepełnosprawnością, to limit wzrasta do 1,8 MWh. Dla rolników i dysponujących Kartą Dużej Rodziny - 2 MWh.

Od 1 lipca 2024 roku zacznie obowiązywać nowy limit i dla gospodarstw domowych cena zostanie zamrożona na poziomie 500 zł/MWh. Dodatkowo wprowadzony zostanie bon energetyczny.

Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny będzie to jednorazowym świadczeniem dla gospodarstw domowych z niskimi dochodami, nie większymi niż 1700 zł na osobę, z wyjątkiem jednoosobowych gospodarstw domowych, w których próg wynosi 2500 zł. W przypadku przekroczenia progu zostanie zastosowana metoda "złotówka za złotówkę" i o tyle będzie pomniejszony bon.

Wysokość bonu energetycznego:

gospodarstwa 1-osobowe - 300 zł,

gospodarstwa 2 i 3-osobowe - 400 zł,

gospodarstwa 4 i 5-osobowe - 600 zł.

W przypadku gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną bon będzie wypłacany w wysokości:

gospodarstwa 1-osobowe - 600 zł,

gospodarstwa 2 i 3-osobowe - 800 zł,

gospodarstwa 4 i 5-osobowe - 1200 zł.

Dofinansowanie do wymiany pieca/remontu domu 2024

Dla osób, które chcą wymienić piec na bardziej efektywny, rozwiązaniem jest program Czyste Powietrze. System dofinansowania przewiduje dopłaty na zakup pieca dedykowanego ekologicznym źródłom ciepła lub ocieplenie domu. Maksymalna wartość dotacji to 135 tys. zł.

W ramach programu Czyste Powietrze obowiązują progi dochodowe, które dają prawo do podstawowego lub podwyższonego dofinansowania. Podstawowe dofinansowanie przysługuje osobom z dochodem nie większym niż 135 000 zł rocznie. Podwyższone dofinansowanie przysługuje, jeśli dochód miesięczny jest nie większy niż 2 651 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1 894 zł dla gospodarstw większych niż jednoosobowe.

Wsparcie finansowe w ramach programu czyste powietrze obejmuje nie tylko wymianę pieca. Dopłaty przysługują na:

audyt energetyczny

ocieplenie ścian, stropu, podłogi

wymianę okien, drzwi, bramy garażowej

wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła

instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa)

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

mikroinstalację fotowoltaiczną

Dodatek węglowy i dodatek do pelletu już nie obowiązują

Dodatek węglowy i dodatek do pelletu zostały ustanowione w czasie szalejących cen nośników energii. Obecnie realia na światowych rynkach są bardziej korzystne dla odbiorców indywidualnych. Z tego powodu nie obowiązują już regulacje przyznające dodatki do węgla i pelletu.

