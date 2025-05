Trzaskowski jako prezydent ulży emerytom? To będzie jego pierwsza decyzja

Ostatni dzień na zaświadczenie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Co trzeba zrobić?

URE zatwierdza obniżkę cen gazu

Urząd Regulacji Energetyki poinformował w czwartek o zatwierdzeniu nowej taryfy PGNiG OD (Grupa Orlen), w której cena gazu spadnie z obecnych 239,65 zł za MWh do 204,26 zł za MWh netto. Taryfa będzie obowiązywać przez rok, do 30 czerwca 2026 r. Zgodnie z przepisami, z ceny taryfowanej mogą korzystać gospodarstwa domowe oraz wskazane w ustawie podmioty użyteczności publicznej, takie jak szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola i noclegownie. PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen ma około 7 milionów klientów detalicznych.

"Dobra wiadomość! Właśnie Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od lipca ceny gazu dla gospodarstw domowych, żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali spadają o 14,8%" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

O ile spadną Twoje rachunki?

Stawki opłat abonamentowych związanych z obrotem pozostały na niezmienionym poziomie. Odbiorcy PGNiG OD (Grupa Orlen) ponoszą również opłaty za dystrybucję paliwa gazowego, co oznacza, że realne obniżki na rachunkach będą mniejsze niż 14,8%. URE szacuje, że rachunki spadną o 8-11% w zależności od grupy taryfowej (zużycia gazu). Najmniejsze obniżki dla gospodarstw zużywających gaz tylko do przygotowywania posiłków. Największe obniżki dla gospodarstw zużywających gaz do ogrzewania.

Według wyliczeń Grupy Orlen, roczne opłaty za gaz spadną:

Około 42 zł brutto dla gospodarstw używających gazu do przygotowywania posiłków.

Około 350 zł brutto dla gospodarstw używających gazu do przygotowywania posiłków i podgrzewania wody.

Około 890 zł brutto dla gospodarstw używających gazu do przygotowywania posiłków, podgrzewania wody i ogrzewania domu.

Ważne komentarze

"Tak znacząca obniżka cen gazu to kolejna dobra wiadomość z Orlenu w tym roku. Zwiększyliśmy zyski, wartość Orlenu wzrosła, a przed nami najbardziej ambitny program inwestycji w historii polskiej energetyki. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne, a to oznacza zapewnienie stabilnych dostaw i możliwie taniej energii Polakom" - oświadczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Prezes PGNiG OD Barbara Kurdelska zapowiedziała, że nowa oferta cenowa to początek korzystnych zmian. "Zgodnie ze strategią, już niebawem jeszcze pełniej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby naszych klientów, integrując w ramach nowego modelu biznesowego szeroki zakres produktów i usług" – podkreśliła.

Dobra wiadomość! Właśnie Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od lipca ceny gazu dla gospodarstw domowych, żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali spadają o 14,8 procent.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 29, 2025

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie