W środę ogłoszono przetarg na budowę terminala Lotniska Centralny Port Komunikacyjny. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, jego wartość to ponad 5 mld zł, co czyni go największym z tegorocznych przetargów w całym projekcie CPK.

CPK: 30 mld zł na przetargi w 2025 roku

Podczas konferencji prasowej Maciej Lasek zapowiedział, że w 2025 r. zostaną ogłoszone przetargi na ok. 30 mld zł. Wiceminister podkreślił, że warunki przetargu na terminal wykluczają firmy z krajów bez umów z UE, np. z Turcji czy Chin.

Prezes spółki CPK Filip Czernicki zapowiedział rozmowy z potencjalnymi wykonawcami "w najbliższych tygodniach". Wiceprezes Dariusz Kuś dodał, że w listopadzie ma powstać krótka lista (do pięciu firm/konsorcjów). Zaproszenie do składania ofert cenowych planowane jest na połowę 2026 r., a wybór wykonawcy - na wrzesień 2026 r. Umowa ma być podpisana do końca przyszłego roku.

Przepustowość terminala CPK: 34 mln pasażerów rocznie

Projekt terminala zakłada obsługę 34 mln pasażerów rocznie z możliwością rozbudowy do 44 mln rocznie. "Zachowujemy elastyczność w dostosowaniu się do wzrostu ruchu pasażerskiego" - podkreślił Czernicki. Prognozy CPK wskazują, że 34 mln pasażerów rocznie to za mało już w chwili otwarcia. "Już w trakcie budowy być może będziemy przygotowywali się do 38 mln pasażerów w 2032 r." - dodał Czernicki.

Kryteria wyboru w przetargu CPK: cena, technologia, doświadczenie

Główne kryteria wyboru to cena, technologia, organizacja i warunki gwarancji. Wagi dla ceny i technologii zostaną określone później. Dodatkowe kryteria to roczny przychód min. 4 mld zł, budowa min. dwóch obiektów za 300 mln zł w ostatnich 10 latach i personel biegle posługujący się językiem polskim.

Maksymalnie 10 punktów można zdobyć za budowę obiektów w UE i EFTA, do sześciu punktów - za terminal w Polsce w ciągu 15 lat, a do dwóch punktów - za obiekty lotniskowe na świecie za 1 mld zł.

Finansowanie lotniskowego komponentu CPK: 43 mld zł

Spółka CPK otrzymała pięć ofert na doradcę ds. finansowania dłużnego komponentu lotniskowego za 43 mld zł. Umowa ma być podpisana "w najbliższych tygodniach". Komponent lotniskowy jest finansowany w ok. 30 proc. z budżetu państwa, a reszta to dług i kapitał PPL.

Harmonogram robót CPK: start w 2026, otwarcie w 2032

Roboty ziemne mają ruszyć w połowie 2026 r. i potrwać do 2029 r. Prace nad naziemną częścią terminala planowane są od połowy 2027 r. i potrwają ok. 4 lat. Zakończenie planowane jest na drugą połowę 2031 r. - "Podtrzymujemy termin uruchomienia lotniska pasażerskiego pod koniec 2032 r."- zaznaczył Czernicki.

W ramach Programu CPK powstanie centralne lotnisko między Warszawą i Łodzią oraz system KDP. Lotnisko ma obsługiwać 34 mln pasażerów rocznie z możliwością rozbudowy. Koszt inwestycji do 2032 r. to 131,7 mld zł

