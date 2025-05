Trzaskowski jako prezydent ulży emerytom? To będzie jego pierwsza decyzja

Jak wynika z oświadczenia majątkowego Szymona Hołowni jego oszczędności gotówkowe wynoszą 10 tys. zł, 7 tys. dolarów (ok. 26 tys. zł), oraz 9 tys. euro (ok. 33,6 tys. zł). Do tego dochodzą papiery wartościowe w postaci jednostek inwestycyjnych PKO TFI/PKO TFE o kwocie 91 062 zł.

Jednocześnie Marszałek Sejm mu ma ogromne długi! Wciąż zostało mu do spłaty 1 447 752,37 zł kredytu hipotecznego w Santander Banku Polska, wziętego na zakup domu wraz małżonką. Z żoną wziął także kredyt hipoteczny w mBanku na zakup mieszkania, a do spłaty zostało jeszcze 546 799,07 zł. Do tego dochodzi pożyczka na cele mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych Kancelarii Sejmu wysokości 36 125 zł.

Co ciekawe w oświadczeniu majątkowym, Szymon Hołownia wymienił kartę kredytową w mBanku (limit 25 tys. zł), oraz kredyt odnawialny w rachunku PKO BP, również z limitem 25 tys. zł. Nie podano jednak, w jakim stopniu z nich korzysta.

Niewątpliwie łatwo będzie spłacić Szymonowi Hołowni jego długi, z zarobkami jakimi dysponuje jako Marszałek Sejmu! Jak wynika z jego oświadczenia, jego miesięczne wynagrodzenie wyniosło 247 208,85 zł, czyli ok. 20 tys. zł miesięcznie).

Do tego dochodzi dieta parlamentarna wysokości 45 679,92 zł (w tym 9679,92 zł opodatkowane, a 36 tys. zł nieopodatkowane).

Szymon Hołownia wpisał także w oświadczeniu przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne wysokości 1371,73 zł.

Nieruchomości Szymona Hołowni. Musi za nie spłacić milionowe kredyty

Łączna kwota do spłaty dwóch kredytów hipotecznych Szymona Hołowni wynosi niemal 2 mln zł (dokładnie 1 994 551,44 zł). Co spłaca Marszałek Sejmu? W ramach współwłasności małżeńskiej posiada dom o powierzchni 254,19 metrów kwadratowych, którego wartość wycenia na 2,898 mln zł, oraz mieszkanie o powierzchni 64,51 metrów kwadratowych z garażem, o łącznej wartości 1,62 mln zł.

Do tego Szymon Hołownia posiada mienie ruchome (do oświadczenia należy wpisać tylko to o wartości powyżej 20 tys. zł) w postaci ikony współczesnej o wartości 20 tys. zł (w ramach współwłasności małżeńskiej), oraz współczesny obraz o wartości 12 tys. zł.

