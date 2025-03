1500 zł co miesiąc bez umowy! Kto dostanie świadczenie z ZUS

700 plus na kota lub psa. Kto może dostać pieniądze?

ZUS płaci 1500 zł na zatrudnienie niani

Rodzice, którzy wracają do pracy po urlopie macierzyńskim, mogą skorzystać z rządowego programu "Aktywnie w pracy" na zatrudnienie niani. Program ma na celu wspieranie rodziców, szczególnie mam, które po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wracają do pracy zawodowej.

ZUS wypłaca świadczenie, które może wynieść maksymalnie 1500 zł miesięcznie. Co ważne, rodzic nie musi podpisywać z nianią umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić jest, aby rodzic pracował. Świadczenie przysługuje, gdy łączny przychód obojga rodziców wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ( obecnie jest to 4666 zł brutto).

Program "Aktywnie w pracy" wystartował w październiku 2024 roku, do tej pory takich umów zgłoszono do ZUS-u ponad 100 tys.

1500 zł z ZUS. Konieczny wniosek

Wniosek o świadczenie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, korzystając z platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości internetowej (jeśli bank oferuje taką usługę) oraz portalu Empatia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o świadczenie "aktywne rodzice w pracy" można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ile zarabia niania?

Nianie w Polsce pracują głównie na czarno. Zgodnie z danymi ZUS (ostatnia aktualizacja: 2023 rok) mamy w Polsce tylko 3793 nianie. Jak wynika z danych podanych przez "Gazetę Wyborczą" - w Warszawie średnia stawka za godzinę pracy niani wynosi około 30 zł netto. Stawki w weekendy mogą być wyższe i wynoszą nawet od 35 zł netto za godzinę. Praca niani w pełnym wymiarze godzin zapewnić wynagrodzenie ok. 4800 zł miesięcznie, a praca w weekendy, mimo mniejszej liczby godzin, to zarobek w wysokości ok. 2500 zł miesięcznie.

