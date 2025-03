1887 zł miesięcznie mimo braku prawa do emerytury. Kto dostanie pieniądze?

Co dalej z Funduszem Kościelnym? Prymas krytycznie o propozycji rządu

Mama 4 plus – kto może dostać matczyną emeryturę?

Program "Mama 4 plus" zapewnia środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O świadczenie mogą ubiegać się nie tylko kobiety, ale również mężczyźni.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane potocznie emeryturą dla matek możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jesteś:

* matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,

* ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Pamiętaj!

Pieniądze nie są przyznane wszystkim rodzicom, a jedynie tym, które na skutek wieloletniej opieki nad dziećmi:

* nie nabyły prawa do emerytury,

* otrzymują od organu emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk znajdziesz w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu — w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wysokość emerytury dla matek

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości najniższej emerytury. Świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji i od 1 marca 2024 r. wynosi 1878,91 zł brutto.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż minimalna emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez ciebie emerytury albo renty.

