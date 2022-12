Work-life balance Polaków

Warszawa, 20.10.2022 r.: W 2022 roku Grupa LEGO przeprowadziła badanie Play Well w 33 krajach, w tym na ponad 1000 dorosłych respondentach w Polsce. Celem badania było zrozumienie znaczenia zabawy dla osób dorosłych. Z ankiety dowiadujemy się, że aż 90% osób dorosłych zmaga się ze stresem, a na pogorszenie sytuacji miała wpływ pandemia COVID-19. Dobrym sposobem na zrelaksowanie się i odprężenie już dla prawie 90% respondentów jest zabawa. Pomimo licznych korzyści z niej płynących - prawie połowa ankietowanych czuje się zawstydzona lub nie ma czasu i energii, aby korzystać z różnego rodzaju rozrywek pozytywnie wpływających na dobrostan.

Praca jako główna przyczyna stresu

Sprawdzanie wiadomości służbowych i myślenie o pracy poza biurem, jak powszechnie wiadomo, powoduje dodatkowy stres. Dla 64% dorosłych zachowanie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym stanowi obecnie większą trudność w porównaniu z okresem sprzed pandemii – podkreśla badanie. 7 na 10 respondentów twierdzi, że często sprawdza pocztę elektroniczną podczas gdy nie jest w pracy. To sprawia że pozostając zaangażowanymi w obowiązki zawodowe nawet w czasie wolnym, mają oni trudności z wyłączeniem się myślami z pracy (60% respondentów). Towarzyszący myśleniu o pracy stres silniej oddziałuje na osoby z pokolenia Z, Millenialsów (45%) i kobiety (45% kobiet vs. 38% mężczyzn odczuwa ciągły stres) – wynika z badania LEGO.

Powrót do czasów dzieciństwa w poszukiwaniu sposobu na relaks

Już 8 na 10 dorosłych poszukuje nowych sposobów na zrelaksowanie się i odprężenie. Z drugiej strony prawie 40% badanych nie wie, w jaki sposób osiągnąć ten stan (39%). Skupienie się w pełni na jednej czynności stanowi wyzwanie dla wielu osób (przyznaje to co drugi dorosły, zwłaszcza z młodszego pokolenia). Sposobem na poszukiwanie inspiracji do rozrywek może okazać się powrót do dobrze znanych rozwiązań.

Zabawa pomoże się zrelaksować

Jedną wśród wielu możliwości na zrelaksowanie się może być prosta zabawa. Już 87% dorosłych twierdzi, że to właśnie zabawa pomaga im się odprężyć i uspokoić. Wśród osób, które nie korzystają z tego sposobu na relaks, aż 70% dostrzega rolę zabawy w radzeniu sobie ze stresem.

Większość dorosłych twierdzi, że relaks poprzez zabawę ma nie tylko pozytywny wpływ na ich wellbeing, ale także przynosi inne korzyści, np. poprawia pamięć i koncentrację (87%), zwiększa kreatywność (76%), pomaga w zaprzestaniu kompulsywnego konsumowania newsów (74%), jak również pomaga w zachowaniu młodości (73%).

Dlaczego więc zabawa nie jest stałym elementem dorosłego życia? Jak pokazuje badanie, prawie połowa dorosłych nie ma czasu ani energii na zabawę (44%), pozostali wskazują na brak towarzysza jako powód do braku aktywności (28%) czy obawia się oceny innych (15%).

W połączeniu z uniwersum klocków LEGO®

Szeroka gama zestawów LEGO dedykowanych dla dorosłych została starannie dopracowana po to, by umożliwić im relaks i wytchnienie od codziennych obowiązków. Każdy etap budowania został zaprojektowany tak, by stworzyć w pełni wciągającą, praktyczną i rozwijającą aktywność, która umożliwi dorosłym odcięcie się od spraw służbowych i odkrycie tego, co ich pasjonuje: poczynając od filmów po architekturę, motoryzację czy eksplorację kosmosu i sport. Budowanie z klocków LEGO przez dorosłych zapewnia im również poczucie sprawczości, które nie zawsze towarzyszy zakończonej wieczorem pracy.

Beata Kucejko, Dyrektorka Marketingu na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w Grupie LEGO, dodaje:

- Dzięki zestawom LEGO nie trzeba rezygnować z ulubionych filmów, czy innych zainteresowań, a wręcz przeciwnie, są one powiązane z wieloma różnymi pasjami i dziedzinami, tj. architektura, rozrywka, sztuka czy sport. Budowanie z klocków LEGO może pomóc dorosłym znaleźć chwilę na relaks i odprężenie. Na podstawie przeprowadzonego badania Play Well, widzimy, że wpływa ona także na rozwój kreatywności, a także ważnych umiejętności, tj. rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i uczenie się na błędach. Zatem – bawmy się!

