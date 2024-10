Debata Super Biznesu

W ramach kongresu gospodarczego Poland Go odbyła się debata inaugurująca poświęcona 20-leciu Polski w Unii Europejskiej. Do dyskusji w debacie zaproszono doskonałych gości. Udział w niej wzięli Katarzyna Smyk, szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prof. Leszek Balcerowicz, były prezes NBP, były wicepremier, Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Debatę poprowadzili Tomasz Walczak oraz Hubert Biskupski z "Super Expressu". Do dyskusji aktywnie włączyli się internauci korzystający z sekcji "komentarze".

- To, co pochodzi z Unii Europejskiej jest pozytywne i dla praworządności, i dla stabilności finansów publicznych i dla gospodarki. Natomiast to, co jest negatywne, jeżeli się zdarza w krajach Unii Europejskiej to jest produkcji krajowej - ocenił prof. Balcerowicz. Burzliwą dyskusję wywołały słowa prof. Leszka Balcerowicza, który to stwierdził, że obecny deficyt w budżecie Polski to skutek niewłaściwej polityki społeczno-socjalnej. Najprościej rzecz ujmując, gdyby nie 500 plus, 13. i 14 emerytura, zerowy PIT, i inne tego typu programy, to byłaby nadwyżka budżetowa, a nie ogromny deficyt.

Debata " 20 lat Polski w Unii Europejskiej" rozpoczęła pełen gospodarczych dyskusji dzień. Na godz. 20 zaplanowano uroczystą galę "Złoty Laur Super Biznesu". Statuetkę Złotego Lauru odbiorą osoby zaangażowane w rozwój polskiej gospodarki. Relacja na żywo z uroczystej gali na kanale 'Super Expressu" na You Tube.