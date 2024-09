2520 zł dodatku do renty socjalnej. Sejm uchwalił nowe przepisy

Nowe przepisy dotyczące renty socjalnej

Za nowelizacją ustawy o rencie socjalnej głosowało 411 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się siedmiu. Jak podkreśla PAP, nowe świadczenie to wynik prac podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak postawiono na dodatek dopełniający, który to będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Jaka będzie dodatek do renty socjalnej? Dodatek będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. "Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" – wyjaśniała w trakcie prac parlamentarnych przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica), której wypowiedź przytacza PAP. Kwota dodatku będzie waloryzowana od 1 marca.

Kiedy wypłata dodatku dopełniającego?

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

Co na to sami zainteresowani i ich opiekunowie? - Uchwalenie ustawy o dodatku do renty socjalnej to dla nas szczególny dzień. Dzisiaj otworzyły się drzwi, przestaniemy żyć w biedzie – mówiły cytowane przez PAP zgromadzone w Sejmie matki osób z niepełnosprawnościami po przyjęciu przez Izbę nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. "Nie chcemy wiele, chcemy tylko godnie żyć. Dzisiaj otworzyły się drzwi, przestaniemy żyć w biedzie. Będziemy mogli kupić pampersy, buty" – podkreśliła jedna z matek. A kolejna dodała: "Kinga będzie miała godne życie. Będzie miała rehabilitację, nie będę się martwić o jutro".

