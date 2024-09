Spis treści

Od 1 stycznia 2025 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadza tzw. wdowią emeryturę. Choć termin ten jest używany potocznie, przepisy nie posługują się nim bezpośrednio – mowa o świadczeniach w zbiegu. Koncepcja ta polega na wypłacie wdowie lub wdowcowi części świadczenia po zmarłym małżonku, jeśli jest to dla nich korzystniejsze. Osoba owdowiała może wybrać między swoim świadczeniem a świadczeniem po małżonku, co daje możliwość uzyskania wyższego wsparcia finansowego.

Wdowia emerytura - zbieg świadczeń

Od 1 lipca 2025 roku wdowy i wdowcy będą mogli otrzymać dodatkowe 15% świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym małżonku lub 15% własnego świadczenia, jeśli zdecydują się przejąć świadczenie zmarłego jako swoje główne. Należy jednak pamiętać o limicie – suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Wnioski o rentę wdowią będzie można składać od 1 stycznia 2025 roku, a ZUS szczegółowo wyjaśnia, jakie kroki podjąć i warunki spełnić, by otrzymać to świadczenie.

Jakie świadczenia wypłaci ZUS

ZUS informuje, że wdowa lub wdowiec mający prawo zarówno do renty rodzinnej, jak i własnego świadczenia, np. emerytury, renty lub zasiłku przedemerytalnego, może wybrać korzystniejszą opcję. Mogą otrzymać 100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej. Jeśli osoba ta ma przyznane prawo do emerytury kapitałowej, dodatkowo otrzyma 15% tej emerytury.

Ważne! Od 1 stycznia 2027 roku wysokość dodatkowego świadczenia wzrośnie z 15% do 25%.

Renta rodzinna obejmuje nie tylko świadczenia wypłacane przez ZUS, ale również przez inne organy, takie jak KRUS, czy instytucje odpowiedzialne za wojskowe i policyjne renty rodzinne. W przypadku prawa do specjalnych emerytur i rent przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów, a także świadczeń honorowych związanych z ukończeniem 100 lat, ZUS może ustalić ich wypłatę w zbiegu z rentą rodzinną. Wdowa lub wdowiec mający prawo do renty rodzinnej oraz świadczeń związanych z wypadkami przy pracy lub chorobą zawodową, może wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty. ZUS zastosuje te zasady również wobec osób uprawnionych do rent wynikających z przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Warunki wypłaty świadczeń

Aby ZUS mógł wypłacać świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną, wdowa lub wdowiec musi spełnić kilka kluczowych warunków. Po pierwsze, kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Ważne jest również, aby do dnia śmierci małżonka osoby te pozostawały we wspólności małżeńskiej. Ponadto, prawo do renty rodzinnej powinno zostać nabyte po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Istotnym warunkiem jest także pozostawanie poza nowym związkiem małżeńskim, gdyż prawo do świadczeń ustaje w dniu poprzedzającym zawarcie nowego małżeństwa.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Aby ZUS ustalił zbieg świadczeń z rentą rodzinną i rozpoczął ich wypłatę, konieczne jest złożenie wniosku ERWD. Formularz będzie dostępny od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach stacjonarnych. Wnioski będzie można składać od tego samego dnia.

Ważne! ZUS informuje, że wdowa lub wdowiec posiadający prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia nie musi dołączać żadnych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Od kiedy i na jakich zasadach ZUS wypłaca?

ZUS przyzna prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Jednak wypłata nastąpi od 1 lipca 2025 roku. Ważne jest, że suma tych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, a do limitu wliczane są także świadczenia zagraniczne oraz inne świadczenia wynikające z przepisów prawa. Jeśli łączna kwota przekroczy ten limit, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłaty, o czym poinformuje w oficjalnej decyzji.