Renta wdowia 2024. Ta grupa seniorów zyska najwięcej [KWOTY WYPŁAT]

Renta wdowia czeka tylko na podpis prezydenta. Kto najbardziej z niej skorzysta?

Renta wdowia ma wesprzeć osoby, których małżonek zmarł, więc tym samym dochód ich gospodarstwa domowego znacznie zmalał. Do tej pory w razie śmierci małżonka można było zrezygnować ze swojej emerytury i pobierać rentę rodzinną (wysokości 85 proc. emerytury zmarłego), ale to rozwiązanie nie zawsze się opłacało. Dzięki rencie wdowiej emeryt będzie mógł do swojej emerytury pobierać 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub pobierać rentę rodzinną i 15 proc. swojej emerytury, sam będzie mógł wybrać korzystniejszą dla siebie opcję. Świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 roku.

15-procentowa wysokość drugiego świadczenia będzie obowiązywać do 2026 roku. Od 2027 roku zostanie podniesiona do 25 proc., a w 2028 roku rząd ma zadecydować, czy podniesie je do 50 proc. (taki odsetek zakładał projekt obywatelski, który ze względu na możliwości budżetowe został okrojony).

Jak wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze świadczenia skorzystają głównie kobiety, które statystycznie żyją dłużej od mężczyzn, więc częściej zostają wdowami. Do renty wdowiej ma być uprawnionych 1,9 mln osób, z czego aż 1,7 mln to kobiety.

Ile zyskasz dzięki rencie wdowiej?

Ile zyskają emeryci? Jak wynika z danych ZUS w 2025 roku średnio wdowy i wdowcy zyskają 360 zł, w 2026 roku 378 zł, a 2027 roku 655 zł.

Przygotowaliśmy wyliczenia, w których wzięli pod uwagę hipotetyczną emeryturę wdowy/wdowca i jego małżonka, oraz przedstawiliśmy ile wyniesie jego świadczenie po rencie wdowiej, w obu wariantach, więc można wybrać ten, który jest dla nas korzystniejszy. Zapraszamy do sprawdzenia wyliczeń w naszej galerii.

Czasem dojdzie do sytuacji, w której drugi wariantów renty wdowiej (renta rodzinna + 15 proc. swojej emerytury) będzie dla nas nieopłacalny, gdyż świadczenie będzie niż nasza dotychczasowa emerytura. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy wdowa/wdowiec mieli wyższą, lub taką są emeryturę, jak zmarły małżonek. Wtedy pierwszy wariant (zachowanie pełnej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej) jest korzystniejsze.

Ponadto istnieje również limit, maksymalnej wysokości świadczenia, wynoszący trzykrotność minimalnej emerytury, czyli ok. 5300 zł. W przyszłym roku wraz z waloryzacją wzrośnie więc i limit wdowiej emerytury.