E-receptę online odnowisz w IKP, jeśli przyjmujesz stale te same leki – to idealne rozwiązanie dla osób przewlekle chorych, ale nowe leki wymagają konsultacji z lekarzem.

Zamówienie e-recepty w IKP lub mojeIKP jest proste: wystarczy wybrać lek z listy poprzednich recept i kliknąć "Zamów receptę", a po akceptacji lekarza otrzymasz kod.

Status zamówienia e-recepty śledzisz online dzięki kolorowym kropkom w IKP, informującym o etapie realizacji prośby.

Jeśli przychodnia nie obsługuje zamówień online, nadal możesz skorzystać z e-recepty dzwoniąc lub odwiedzając rejestrację.

e-recepta bez wizyty u lekarza – kto może skorzystać?

Zamawianie e-recepty online szczególnie ułatwia życie osobom przewlekle chorym, które regularnie biorą te same preparaty. W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) da się jednak odnowić wyłącznie leki już wcześniej przepisane przez lekarza. Gdy potrzebujesz nowego środka albo zmiany dawkowania, nie obejdzie się bez konsultacji. Nawet przy stałej terapii lekarz może zlecić badania lub zaprosić na kontrolę.

Jak zamówić e-receptę przez internet w IKP?

Najpierw wskaż swoją przychodnię i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w IKP w zakładce "Moje konto" lub w rejestracji placówki. Następnie zaloguj się na pacjent.gov.pl, wejdź w "Recepty" i "Moje recepty". Wyszukaj lek, zaznacz pozycje i kliknij "Zamów receptę". Do wniosku możesz dodać krótki komentarz o samopoczuciu czy zmianach w zdrowiu.

W aplikacji mojeIKP kroki są podobne: sekcja "e-zdrowie", wybór wcześniejszej recepty i przycisk "Zamów e-receptę". Po akceptacji lekarza dostaniesz kod, który zrealizujesz w aptece.

Status zamówienia e-recepty pod kontrolą

W zakładce "Zamówione" w IKP lub mojeIKP widać etap realizacji prośby. Niebieska kropka oznacza wysłanie do POZ, żółta – rozpatrywanie, szara – wystawienie e-recepty. Jeśli pojawi się czerwona kropka, wniosek odrzucono i warto skontaktować się z przychodnią.

Co zrobić, gdy przychodnia nie obsługuje e-recept online

Gdy placówka nie udostępnia tej funkcji, przycisk "Zamów receptę" będzie nieaktywny. Pozostaje wtedy telefon lub wizyta w rejestracji.

E-recepta to oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo leczenia – całą historię recept masz w jednym miejscu i widzisz, czy terapia przebiega bez przerw. Jeśli potrzebujesz jedynie odnowienia stałych leków, IKP może załatwić sprawę bez wychodzenia z domu.

PTNW - Modzelewski