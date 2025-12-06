Grudzień generuje nawet 30 procent rocznej sprzedaży zabawek

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2024 wzrosła o 9,8 procent w stosunku do listopada

Branża zabawek w Polsce osiąga wartość około 4 miliardów złotych rocznie

Polski rynek słodyczy czekoladowych sięga prawie 11 miliardów złotych wartości

Grudniowy boom w liczbach

W grudniu 2024 roku obroty w handlu detalicznym wyniosły 122 miliardy złotych, co oznaczało wzrost o 9,7 procent w porównaniu z listopadem. To pokazuje skalę przedświątecznego szaleństwa zakupowego, które rozpoczyna się właśnie od Mikołajek.

Największe wzrosty w grudniu ub.r. zanotowano w kategorii prasa, książki i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach – aż 38,9 procent. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 14,1 procent, farmaceutyków i kosmetyków o 11 procent.

Zabawki – królowa grudniowych zakupów

Branża zabawek szczególnie czeka na grudzień. W Polsce każdego roku sprzedaje się od 75 do 100 milionów zabawek, a największe zakupy przypadają przed Dniem Dziecka i świętami Bożego Narodzenia.

Tylko 22 procent rodziców kupuje zabawki swoim dzieciom na Mikołajki, podczas gdy 57 procent robi to na Boże Narodzenie. Mimo że Mikołajki nie są główną okazją do kupowania zabawek, rozpoczynają okres przedświąteczny i budują nastrój zakupowy.

Polski rynek zabawek w 2023 roku osiągnął wartość 967 milionów dolarów, a prognozy na 2028 rok wskazują na 1,112 miliarda dolarów. Do najczęściej kupowanych zabawek należą gry planszowe i puzzle (66 procent), zabawki edukacyjne (61 procent) oraz klocki (61 procent).

Słodycze – tradycyjny hit Mikołajek

Czekolada i słodycze to klasyka mikołajkowych prezentów. Polski rynek słodyczy czekoladowych osiągnął wartość prawie 11 miliardów złotych w okresie listopad 2022-listopad 2023. Konsumpcja czekoladowych produktów w Polsce ma urosnąć do 6,4 kilograma na osobę do 2028 roku.

Producenci przygotowują specjalne mikołajkowe edycje swoich produktów. Oferta obejmuje zestawy czekoladek, krówek w świątecznych opakowaniach oraz personalizowane słodycze.

E-commerce rośnie jeszcze szybciej

Handel internetowy szczególnie zyskuje w grudniu. Sprzedaż internetowa w grudniu 2024 wzrosła o 10,9 procent w ujęciu rocznym. Najwyższą dynamikę odnotowano w kategorii samochody, motocykle i części – 86,7 procent wzrostu rok do roku.

Listopad i grudzień to najważniejsze miesiące sprzedażowe dla branży zabawek dziecięcych, gdy pojawia się największa liczba wyszukiwań najbardziej znanych marek.

Inne branże też korzystają

Mikołajki to nie tylko zabawki i słodycze. Średni miesięczny wydatek na zabawki i artykuły dziecięce przekracza 100 złotych, co w skali kraju daje potężny wynik.

Sklepy z kosmetykami, księgarnie, sklepy odzieżowe i elektroniczne również przygotowują specjalne oferty mikołajkowe. Personalizowane prezenty, zestawy upominkowe i gadżety zyskują popularność jako alternatywa dla tradycyjnych darów.

Wyzwania dla handlu

Grudniowy boom niesie też problemy. Aż 47 procent dużych sklepów wskazuje grudzień jako czas największej aktywności złodziei. Tłok, szybka rotacja towarów i presja sprzedażowa wymagają lepszej organizacji i ochrony.

Prognozy na przyszłość

Prognozy wskazują na potencjalny wzrost wartości rynku zabawek edukacyjnych o ponad 24 miliardy dolarów globalnie w 2025 roku. Polski rynek wpisuje się w ten trend.

Mikołajki i świąteczny grudzień pozostają kluczowym okresem dla polskiego handlu. Branże przygotowują się do tego przez cały rok, a efekty przekładają się na wyniki całoroczne firm.

Paweł Gancarz Mikołajki 2025