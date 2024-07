Renta wdowia budzi kontrowersje. Wielu seniorów nie dostanie świadczenia

Kto dostanie, a kto nie renty wdowiej. Pogłębiają się nierówności emerytalne między płciami

Renta wdowia ma wystartować w lipcu 2025 roku, jeśli przejdzie przez proces legislacyjny w parlamencie i uzyska podpis prezydenta (26 lipca została zaakceptowana przez Sejm, teraz trafi do Senatu). Obecny rząd zmienił założenia wcześniej proponowanego projektu obywatelskiego, nie tylko obniżając wysokość świadczenia, ale także ustalając, komu będzie należało się prawo do renty.

W obecnym kształcie ustawy rentę wdowią dostaną tylko osoby, które stracą małżonka w okresie przedemerytalnym. Tym samym uprawniona do świadczenia będzie kobieta, która straci męża w momencie, gdy sama będzie miała 55 lat, a mężczyzna, gdy w momencie śmierci żony będzie miał 60 lat. Jeśli jednak małżonek umrze rok wcześniej, to wdowa/wdowiec po przejściu na emeryturę nie będzie miała prawa do otrzymania świadczenia.

Co więcej, tworzy to również nierówności względem płci. Np. mężczyzna, którego żona umrze gdy będzie miał 58 lat, nie będzie miał prawa do renty wdowiej. Jeśli jednak 58-latce umrze mąż, otrzyma prawo do świadczenia. Wynika to oczywiście z różnicy w wieku emerytalnym, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Renta wdowia niższa niż pierwotnie

Kontrowersje budzi również wysokość świadczenia. Obecnie po zmarłym małżonku przysługuje renta rodzinna wysokości 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka, jednak jej przyjęcie wiąże się z rezygnacją z własnej emerytury. Projekt obywatelski zakładał, że osoba owdowiała będzie mogła przejąć 50 proc. świadczenia małżonka, bez rezygnacji ze swojego świadczenia (lub na odwrót, zostawić swoje 50 proc. świadczenia i przejść na świadczenie małżonka).

Ostatecznie jednak zmniejszono próg do 15 proc. (od 2025 roku), który ma zamienić się w 25 proc. od 2027 roku. Na "model kroczący" zdecydowano się ze względu na napięty budżet państwa.

Ograniczony zostanie również maksymalny próg świadczenia. Docelowo emerytura wraz z rentą wdowią nie mogła przekraczać trzykrotności przeciętnej emerytury, co dawało kwotę wysokości ok. 10,5 tys. zł. Ostatecznie progiem będzie trzykrotność minimalnej emerytury, czyli nieco ponad 5 tys. zł.