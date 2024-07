Renta wdowia mocno okrojona przez Tuska! “Tylko naiwni myśleli, że będzie inaczej"

Renta wdowia okrojona przez Tuska!

Projekt rent wdowich w poprzedniej kadencji trafił do "zamrażarki" i choć w obecnej wrócił znowu do procedowania i został poparty przez rząd Donalda Tuska, to dopiero po ośmiu miesiącach urzędu, a do tego został okrojony.

Obecnie wdowa/wdowiec po śmierci małżonka może przejść na rentę rodzinną (wysokości 85 proc. świadczenia małżonka), co wiąże się jednak z rezygnacją z emerytury. W projekcie obywatelskim zakładano, że osoba owdowiała po śmierci małżonka zachowa swoje świadczenie emerytalne i oprócz tego może dostać rentę rodzinną wysokości 50 proc. świadczenia po małżonku. Świadczenie miało mieć maksymalny próg dochodowy, do 10,5 tys. zł brutto (trzykrotność przeciętnej emerytury).

Prawdopodobnie z racji na ograniczenia budżetowe w poprawkach rządowych ustalono, że wdowy/wdowcy dostaną 15 proc. renty rodzinnej w latach 2025-2026 i od 2027 roku 25 proc. Obniżono również próg dochodowy z trzykrotności przeciętnej emerytury, do trzykrotności minimalnej emerytury (czyli maksymalny próg zamiast 10,5 tys. zł będzie wynosił 5342,88 zł).

PiS oburzony obniżeniem renty wdowiej. Licytuje więcej niż w pierwotnym projekcie

Uwagę zwróciła na to w sejmowej debacie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusiecka. Wskazała nie tylko na obniżenie wartości świadczenia, ale także na inny harmonogram dojścia do ostatecznej wysokości drugiego świadczenia.

- Renta wdowia będzie przyjęta w bardzo okrojonej, skromnej formie. Tylko naiwni myśleli, że będzie inaczej - powiedziała Rusiecka.

Zapowiedziała również, że PiS złoży poprawki do projektu, które zakładają podniesienie do 60 proc. kwoty drugiego świadczenia. Również dojście do tego pułapu miałoby być stopniowe, od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku byłoby to 15 proc., od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku 30 proc.

Jak zwróciła uwagę z kolei Wioleta Tomczak z Polski 2050 - Trzeciej Drogi, wymagane jest dopracowanie modelu kroczącego wypłaty świadczeń, aby zapobiec "zapaści finansów publicznych w najbliższych latach". Stwierdziła również, że Polska 2050 poprze procedowanie dalej projektu.

Za poparciem projektu opowiedziała się również Lewica, jak i Konfederacja, która zastrzegła jednak, że w dalszych pracach będzie zwracać uwagę na obciążenie systemu emerytalnego.

Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Teraz w związku z poprawkami projekt renty wdowiej trafił do Komisji Polityki Społecznej. Następnie z poprawkami wróci do Sejmu i czeka go reszta drogi legislacyjnej, wraz z Senatem i podpisem prezydenta.

Jak zapowiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, wnioski o rentę wdowią będzie można składać od 1 stycznia 2025 roku, będzie to możliwe zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Minister podkreślił, że do skorzystania ze świadczenia nie będzie brany pod uwagę staż małżeński.