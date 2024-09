Renta wdowia nie dla pobierających rentę rodzinną? Jak wybrać korzystniejsze świadczenie

Renta wdowia – ile wynosi nowe świadczenie?

Renta wdowia to forma renty rodzinnej. Można ją będzie pobierać z ZUS także wtedy, gdy następuje tak zwany zbieg świadczeń – informuje forsal.pl. Uprawnionym będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. dotychczasowego świadczenia własnego i 15 proc. renty rodzinnej lub 15 proc. dotychczasowego świadczenia i 100 proc. renty rodzinnej. Renta wdowia nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury. Pierwsze wypłaty nowego świadczenia będą w lipcu 2025 roku.

Wdowia renta w zbiegu z innymi świadczeniami

Aby otrzymać rentę wdowią w zbiegu z rentą rodzinną musisz spełnić następujące warunki:

* mieć co najmniej 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna),

* do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (jeśli jesteś mężczyzna),

* nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrze się nowy związek małżeński.

Konieczny wniosek do ZUS

Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) będzie dostępny od 1 stycznia 2025 r. na stronie internetowej ZUS i w każdej placówce Zakładu.

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Osoba, która dotychczas nie złożyła wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie), które może być wypłacane w zbiegu, powinna do składanego wniosku dołączyć dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia, np. wymagane obecnie przy staraniach o rentę rodzinną na dotychczasowych zasadach. Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ZUS przyzna od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Świadczenia w zbiegu z rentą rodziną

1. renta rodzinna i własne świadczenie.

2. emerytury i świadczenia specjalne wraz z wdowią rentą.

3. renta rodzinna oraz prawo do świadczeń tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

