3. zjazd stypendystów Rafał Brzoska Foundation [ZDJĘCIA]

Wśród młodych liderek i liderów znajdują się wybitni studenci ekonomii, matematyki, sztucznej inteligencji, medycyny, prawa, niezwykle uzdolnieni muzycy i artyści sztuk wizualnych. Łączy ich jedno – stypendia Rafał Brzoska Foundation otworzyły im drogę do realizacji życiowych pasji. – Jestem dumny patrząc na tych zdolnych młodych ludzi, którzy dzięki naszej fundacji rozwijają skrzydła. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której mogą się kształcić i realizować marzenia. Trzecia edycja naszego programu stypendialnego to dowód, że Polska pełna jest utalentowanych osób, które łączą naukę, biznes i kulturę, aby budować lepszą przyszłość – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezesfundacji.

– Młodzi ludzie są przyszłością naszego świata. Każda inicjatywa, która wspiera ich rozwój, jest bezcenna. Widzę w tych młodych ludziach ogromny potencjał i cieszę się, że mogę być częścią tej niezwykłej inicjatywy oraz łączyć ich z podopiecznymi Omenaa Foundation z domów dziecka – dodała Omenaa Mensah, wiceprezeska Rafał Brzoska Foundation oraz założycielka i prezeska Omenaa Foundation. Na sali obecni byli między innymi Zuzanna Kassner, Antonina Pawlak, Martyna Łuszczek, Adam Siemiątkowski, Kornelia Bartoszewicz – osoby, których historiedowodzą, że gdy młodzi ludzi z wizją i determinacją otrzymają wymierne wsparcia, są gotowi zmieniać świat.

Droga pełna wyzwań, ale i sukcesów

Na strychu rodzinnego domu, w którym mieszka z rodzicami i czwórką rodzeństwa, Zuzia Kassner zbudowała własne laboratorium. Prowadzi w nim badania nad wpływem nanocząstek chitozanu na rośliny w warunkach niedoboru wody. To niezwykle potrzebne badania, bo ich wyniki umożliwiają rozwój technologii wspierających uprawy w regionach dotkniętych suszą oraz ...na Marsie.Choć jest jeszcze licealistką, Zuzia jako pierwsza Polka uczestniczyła w szkoleniu NASA Space and Rocket Center w Alabamie i znalazła się w gronie 500 najlepszych uczniów na świecie w konkursie Rise for the World.

Uczestniczy w badaniach w IChF PAN oraz dzięki akceptacji do School of Molecular and Theoretical Biology, latem będzie pracować nad wybranym problemem w Sabanci University w Stambule. W tej drobnej licealistce spoglądającej zadziornie spod opadających ciemnych loków drzemie dusza społecznika. Zuzia stworzyła roczny projekt edukacyjny i propaguje naukę w przedszkolach i szkołach podstawowych.Skromny, rzeczowy, zdyscyplinowany - Maciej Szymczyk, mimo zaledwie 18 lat mdobrze wie, dokąd zmierza. Jest pierwszym Polakiem przyjętym na ultraselektywny mprogram Management, Entrepreneurship & Technology (M.E.T.) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Program ten, łączący studia inżynierskie z biznesowymi, oferuje podwójny dyplom z College of Engineering oraz Haas School of Business. Dwa dni po 18. urodzinach Maciek został przyjęty do Y Combinatora, najbardziej prestiżowego akceleratora startupowego na świecie.

Wraz z Nelsonem Rayem z UCBerkeley oraz Benem Rhodes-Kropfem z MIT założyli startup SalesPatriot, który rozwija system operacyjny dla firm zbrojeniowych w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując sztuczną inteligencję do usprawnienia procesów przetargowych i produkcyjnych w sektorze obronnym. „Wierzę, że technologia i innowacje to klucz do budowania lepszej przyszłości – podkreśla Maciej.Antonina Pawlak, znana jako Nina Anto, to kompozytorka i piosenkarka, która po doświadczeniu przemocy psychicznej w warszawskiej szkole muzycznej, ostatecznie porzuciła edukację w Polsce. Nie zrezygnowała jednak z marzeń o tworzeniu muzyki. Niedawno została absolwentką California Institute of the Arts, a wcześniej- British and Irish Modern Music Institute (BIMM) w Londynie.

Antonina jest także członkinią programu GrammyU, a swoją pierwszą trasę koncertową po Europie odbyła jeszcze jako studentka. „Sztuka to dla mnie sposób na przekraczanie granic – tych artystycznych i osobistych” – mówi Antonina. Obecnie komponuje własne utwory, angażując się w cały proces – od pierwszej nuty po finalną obróbkę dźwięku.Pochodząca z niewielkiej wioski na Podhalu Martyna Łuszczek od 14 roku życia pracuje, żeby opłacić swoją naukę. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, a rodzice prowadzą małe gospodarstwo rolne. Podczas pandemii wraz z grupą czterech znajomych stworzyła Aquacollector - przenośne urządzenie do zbierania i utylizacji mikroplastiku z akwenów wodnych. Stworzyła także koncepcję mechanizmu wykorzystującego sztuczną inteligencję w komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, za co została uhonorowana w konkursie Podkarpackiego Centrum Innowacji“ProtoLab”.

Podhalanka jest także najmłodszą doradczynią Ministra Cyfryzacji oraz wiceprzewodnicząca w Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.O Martynę, studiującą do tej pory a Akademii Koźmińskiego, upomniała się już jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wkrótce ambitna Polka rozpocznie tam naukę, dzięki stypendium Rafał Brzoska Foundation. O kolejnej dwójce stypendystów: Adamie Siemiątkowskim i Kornelii Bartoszewicz już wkrótce będzie głośno. Adam, twórca aplikacji Spectum, która pomaga lekarzom w diagnozie złośliwości raka piersi, od I. klasy liceum jest stażystą Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Obecnie studiuje na Colombia University. Kornelia, zafasycynowana neuronauką, psychiatrią i psychologią, studiuje na Gdańskim Uniwerystecie Medycznym. Wśród licznych sukcesów jest stworzenie nowego narzędzia do terapii przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych (PMDD), co dało jej 2. miejsce w międzynarodowym konkursie neurotechnologicznym.

Wsparcie na wagę przyszłości

Podczas corocznego spotkania byli obecni członkowie rady programowej i mentorskiej fundacji, którzy osobiście angażują się we wspieranie stypendystów swoją wiedzą i doświadczeniem: dr hab. Iwona Chmura – Rutkowska, dr Maciej Kawecki, dr Maciej Rożek, Artur Racicki i Krzysztof Kozakiewcz. Zjazd zakończyła uroczysta gala, podczas której utalentowane muzyczki z Rafał Brzoska Foundation dali niezwykły, multiinstrumentalny występ inspirowany ghańskimi rytmami. Jeden z utworów, “Mosty” autorstwa Antoniny Pawlak i w aranżacji Hani Derej, oficjalnie stał się hymnem fundacji. Był to moment celebracji ich osiągnięć, ale i zapowiedź kolejnych działań. Fundacja Rafała Brzoski kontynuuje swoje działania na rzecz wspierania młodych talentów, otwierając przed nimi nowe możliwości w 2025 roku.