Rafał Brzoska walczy z Facebookiem. Ważna decyzja sądu

Dzień wolny w Wigilię. Jak nie politycy, to pracodawca. Kto może go przyznać?

Sukces Rafała Brzoski. Kluczowa decyzja sądu

Kilka miesięcy temu na Facebooku pojawiły się fake newsy o żonie prezesa InPostu. Fałszywe posty sugerowały m.in., że Omenaa Mensah jest ofiarą przemocy domowej ze strony swojego męża, w innych to ona stawała się przestępcą. Były też takie, które wskazywały na jej śmierć.

Rafał Brzoska i jego żona skierowali w tej sprawie pozew sądowy - informuje serwis money.pl. W czwartek poinformowali w mediach społecznościowych, że sąd przychylił się do ich wniosku o zabezpieczenie powództwa.

- "Jak zapowiadałem-złożyliśmy kilka tygodni pozew przeciwko META! Wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie, by każdy kolejny deep fejk z naszym wizerunkiem skutkował natychmiast karą pieniężną na właścicielu Facebooka! Sąd w pełni przyznał nam rację i udzielił nam zabezpieczenia na maksymalny możliwy czas, czyli jednego roku i proceduje już proces sądowy równolegle" - poinformował w czwartek na platformie X Brzoska.

Biznesmen podziękował wszystkim, którzy wspierają małżonków tej sprawie. - Wspólnie walczymy o to, by wizerunek użytkowników nie był wykorzystywany do dezinformacji i manipulacji, tym bardziej że META bierze za to kasę z reklam takich właśnie deep fejków" - dodał prezes InPostu.

Ważna decyzja UODO. Zakaz wyświetlania fałszywych reklam

Wcześniej para zgłosiła skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - pisze money.pl. Urząd, na podstawie przepisów RODO, zobowiązał spółkę Meta Platforms Ireland Limited do wstrzymania wyświetlania na terytorium Polski przez trzy miesiące na Facebooku i Instagramie fałszywych reklam wykorzystujących prawdziwe dane oraz wizerunek Mensah - pod groźbą utraty 4 proc. globalnego przychodu, w samym pierwszym kwartale 2024 r. przychód giganta wynosił ponad 36,5 mld dol.

Wirtualnemedia.pl podają, że Meta odwołała się od decyzji UODO, a sprawy się toczą m.in. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Kolejny ważny krok w walce z @Meta o ochronę naszego wizerunku i dobrego imienia! 📷Jak zapowiadałem-złożyliśmy kilka tygodni pozew przeciwko META! Wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie, by każdy kolejny deep fejk z naszym wizerunkiem skutkował natychmiast karą pieniężną na… pic.twitter.com/SSN4gSGZiX— Rafał Brzoska (@RBrzoska) November 21, 2024