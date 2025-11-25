Europejska Partia Ludowa wycofała wniosek o tryb pilny rozpatrywania hamulca bezpieczeństwa dla umowy z Mercosurem

Przewodnicząca PE Roberta Metsola poinformowała o decyzji podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu

Umowa handlowa UE-Mercosur ma zostać podpisana na szczycie w Brazylii 20 grudnia

Porozumienie obejmuje preferencje celne dla produktów rolnych z krajów Ameryki Południowej oraz otwarcie ich rynków dla europejskiego przemysłu

Czym jest umowa UE-Mercosur?

Umowa handlowa między Unią Europejską a blokiem Mercosur to jedno z największych porozumień gospodarczych na świecie. Obejmuje kraje Ameryki Południowej: Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Boliwię i Urugwaj.

Porozumienie przewiduje ustanowienie preferencji celnych dla wybranych produktów rolnych z krajów Mercosur. Chodzi głównie o wołowinę, drób, nabiał, cukier i etanol. W zamian europejski przemysł, zwłaszcza motoryzacyjny, zyska łatwiejszy dostęp do rynków południowoamerykańskich.

EPL wycofuje wniosek o tryb pilny

Największa frakcja w Parlamencie Europejskim, do której należą polska Koalicja Obywatelska i PSL, podjęła zaskakującą decyzję. Europejska Partia Ludowa wycofała swój wniosek o procedowanie w trybie pilnym rozporządzenia dotyczącego hamulca bezpieczeństwa.

Informację o wycofaniu wniosku przekazała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Stało się to podczas wtorkowego posiedzenia plenarnego izby w Strasburgu. W efekcie planowane głosowanie się nie odbyło.

Hamulec bezpieczeństwa odpowiedzią na obawy rolników

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm hamulca bezpieczeństwa w odpowiedzi na protesty unijnych rolników. Część państw członkowskich również wyrażała zastrzeżenia co do wpływu umowy na europejskich producentów.

Bezpieczniki wprowadzane są standardowo do wszystkich umów handlowych. Tym razem jednak mechanizm ma działać szybciej i być prostszy w uruchomieniu. Dzięki hamulcowi bezpieczeństwa preferencje celne dla produktów z Mercosur będzie można wycofać w przypadku gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen na rynku europejskim.

Co oznacza wycofanie wniosku dla umowy

Podjęcie decyzji o zastosowaniu trybu pilnego oznaczałoby błyskawiczne przejście do głosowania. Parlament Europejski mógłby najpierw zagłosować nad rozporządzeniem o hamulcu bezpieczeństwa, a następnie nad całą umową handlową.

Wycofanie wniosku wydłuża proces legislacyjny. Umowa nadal ma zostać podpisana 20 grudnia na szczycie w Brazylii, ale jej ratyfikacja przez PE może potrwać dłużej. To daje więcej czasu na debatę i ewentualne modyfikacje porozumienia.